林子善舞男騷 王君馨「貼士」攝屁股

伍樂怡（左起）、劉穎鏇、林子善及王君馨昨日為新劇《超能使者》拍一場舞男表演、女士尖叫又打賞的戲分。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】王君馨、林子善、劉穎鏇及伍樂怡昨日在電視城為新劇《超能使者》開工，劇中飾演「舞男」的子善，穿上性感舞衣登場，該場戲講他在君馨經營的夜總會表演跳艷舞，獲台下女士尖叫和打賞，君馨還將「貼士」攝入其屁股，意識大膽。子善笑言：「跳舞咪得囉，做乜鬼嘢演員吖？」

子善受訪時被問到其一身裝束是什麼名堂？他笑言：「這套叫『彩虹戰隊』，試衫時成隻『雀仔』跌了出來，因原本個褲襠是穿窿的，最後要服裝姐姐補，不過條打底T-back搞到我很不舒服。本來陳山聰要同我一起穿的，後來監製說劇情不通，所以只有我一個。」子善說當收到這角色後花了3個月操練，為突顯肌肉，昨晚更「脫水」，小便至清晨5點。

君馨笑言在化妝間見到子善都不禁「嘩」出來，更不敢望對方下身，又說很想用手機拍下子善的精彩演出給對方太太看。子善笑說：「她現在哪有時間看，有時間都泵奶喇！」君馨續說：「可能她看完泵得再勁一點呢。」她覺得夫妻間要有情趣，但老公比較怕醜，應該成世都不會看，她現實中也沒看過這種真人舞男騷。

劉穎鏇日前自爆開工時不慎用掃把打傷子善後腦，他笑言當刻即時見暈，現已沒大礙：「穎鏇其實很畀心機，只是不小心啫。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com