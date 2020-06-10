視同居女友為結婚對象 洪永城隨時奉子成婚

【明報專訊】宣萱、陳豪、羅仲謙及洪永城等昨日現身電視城，出席無綫新劇《陀槍師姐2020》拜神儀式。無綫高層杜之克亦到場支持，表示開拍《陀槍師姐2020》對他和監製方駿釗來說都很大壓力，後來發覺監製拍續集很叻便放心了，相信是一套能取得好成績的作品。洪永城與女友梁諾妍已展開同居生活數月，直認女友是結婚對象，不排除奉子成婚。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

洪永城被問到與女友梁諾妍的同居生活，他透露已同居幾個月，互相了解加深，覺得女友有何改善地方？他笑言：「嘩，想我回去跪玻璃？她完美的。」對於被女友大爆試過10日無洗碗，洪永城靦腆表示，彼此在乾淨程度上都要改善，他說：「我有洗碗碟問題，她就周圍放運動衫。（大家都懶做家務？）若要取捨，我寧願多花時間在工作上，家務可請鐘點姐姐。」

洪永城直認與女友都朝着結婚方向發展，會否隨時奉子成婚？他坦言不排除這個可能性，並說：「女友很喜歡小朋友和小動物，如果發生了，我會處理的。」

澄清無生理煩惱

在節目《兩個小生去Camping》中，洪永城自言寧願不舉都不要光頭和大肚腩，問現實中可有這生理煩惱？洪永城man爆說：「當然沒有，還要大聲說。（但之前被黃翠如嘲『尺寸』短小？）希望大家將焦點放回我的劇集和旅遊節目上，I love you all。」

鬍鬚羅仲謙 禁惜女兒臉

初為人父的羅仲謙（謙仔），近日為趕拍《陀2020》的動作戲已3日3夜沒好好睡，他說：「3日只睡了10小時，不過老婆傳女兒的相給我看便會很醒神。」謙仔說最近收工回家女兒已入睡，所以可抱她的時間不多，擔心女兒不認得爸爸。他笑言現在一頭長髮兼滿面鬍鬚，老婆楊怡驚他會拮親女兒面部，只讓他親吻女兒腳板底。謙仔透露還有多場動作戲要拍，上山下海跳樓都有，有一場戲由8樓跳下來，會有替身，表示做爸爸後會惜身一點，不想受傷令老婆擔心。

謙仔又自爆女兒早排有輕微發燒，他已緊張到不得了，開工又不安樂，他說：「因聽人講BB三個月內不應該發燒的，所以真的很緊張，即刻抱她睇醫生，都是不明原因，幸好最後都退了燒，終於明白做父母對仔女的擔心。」

陳豪「導」宣萱飲咖啡

宣萱笑言相比謙仔打戲連場，她舒服得多，戲分主要在室內拍攝，她說：「辛苦的當然交給後生做。」陳豪笑說：「我們都笑得很辛苦，不過這些歡樂是我們用多年血汗和光陰捱回來的。」宣萱表示完成本月26日最後一日戲分便會休息，因為都很攰。

劇集在2月開工，其間她又咳，媽咪很緊張，後來疫情放緩才沒那麼大壓力，現在不能去旅行，放假打算相約朋友見面，她說：「之前試過10個朋友各自開Zoom，看住大家食飯，食了3個鐘，不過都慶幸這段時間有工開。」

宣萱又笑稱陳豪上次拍《使徒行者2》時「導」她飲咖啡不成，今次終於成功；陳豪歡迎宣萱去他舖頭品嘗咖啡，順便幫他監督店員開工。

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