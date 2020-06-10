飲「縮水湯」食肉減肥 梁漢文成功瘦10磅

【明報專訊】梁漢文昨日到商台宣傳新歌《再見童夢零》，「童夢零」是1970年、1980年代沒生產的跑車，之後製成遙控車推出，他借此玩意，喚醒大家喜歡聽他歌曲的初心，但這首歌並非他10月紅館演唱會的主題曲。

他說：「這一刻我都答不到大家演唱會能否如期開騷，其實去年10月已批出檔期，直到今年4月疫情緩和，覺得不可以因為疫情，令所有事情都停頓，公司決定跟台前幕後一齊向前行，抱樂觀、積極態度面對10月的演唱會。」今年是他出道30周年，演唱會包羅萬有，盼帶給大家遺忘已久的紅館騷，他說：「上天選中我做疫後第一個紅館騷，就帶力量和希望給大家。」

目標減至140磅

在疫情下肥了10磅的梁漢文，為以最佳狀態開演唱會，積極減肥操肌。繼之前鄭秀文提供的「縮水湯」瘦身法後，最近他又嘗試10天的「食肉減肥法」，成功減掉10磅，但他仍未滿意，希望多減10磅，目標是140磅。

他自言是「食肉獸」，最初聽到吃肉便可以減肥很開心，但吃到第4天已頂不順，他說：「從來無試過咁恨吃菜，不過我都無偷食。10天後雖然重了1磅，但原來吃肉可以令脂肪轉變成肌肉，脂肪比例少了。」他稱一星期做足6天運動，但飲食方面沒節制，以後會注意飲食，不讓自己再暴肥。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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