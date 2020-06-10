麥克華堡《閃電俠》男星被翻種族歧視舊帳 「哈仔」狠批羅琳歧視變性人

麥克華堡支持反種族歧視行動，卻被網民揭發他曾涉欺凌黑人和亞裔人士的黑歷史。

【明報專訊】美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）上月遭白人警員壓頸致死，觸發大規模反警暴、反種族不公示威，荷李活藝人踴躍支持，偏偏《變形金剛：殲滅世紀》男星麥克華堡（Mark Wahlberg）、《閃電俠》夏利蘇亞（Hartley Sawyer）被翻種族歧視舊帳，就連《哈利波特》小說作者羅琳（J.K. Rowling）亦被指言論涉及歧視變性人，戲中飾演「哈仔」的丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）隨即劃清界線，鬧爆對方。

弗洛伊德死訊曝光後，麥克華堡隨即透過社交媒體轉發其遺照，並留言悼念：「他遭謀殺令人心碎，我們必須合力解決這個問題。」網民卻趁機翻出他曾涉種族歧視的黑歷史。早在1986年，當年只有15歲的麥克華堡曾與波士頓白人童黨，一起欺凌黑人兒童，向他們擲石子並高聲辱罵。

兩年之後，麥克華堡又在商店偷啤酒，辱罵並打傷越南籍店員，結果被捕判監45日。

夏利蘇亞被飛出《閃電俠》

另一方面，美國男星夏利蘇亞自《閃電俠》第4季開始扮演超級英雄「收縮人」，幕前形象充滿正義感，卻被網民「起底」，過去多年一直透過社交媒體發表帶有種族和性別歧視的不當言論，例如他在2012年曾經表示：「唯一可以令我停止發放種族歧視帖文的方法，就是黑人民權領袖夏普頓（Al Sharpton）不斷投訴我。」同年他又說：「如果我有妻子，今晚一定打死她，哈哈哈！」

雖然夏利蘇亞已於上月公開道歉，並刪除社交媒體帳戶，但已被網民截圖並於網絡瘋傳，負責製作和播放《閃電俠》的華納電視及CW頻道前日發表聯合聲明：「夏利蘇亞將不會在《閃電俠》第7季出現，原因是他在社交媒體發表過的言論，跟我們支持種族、性別、國籍及性取向等平權運動並不相符。」

《哈利波特》小說作者羅琳亦捲入平權運動的漩渦，早前她透過社交媒體回應一篇以「有月經的人」標題的報道，她說：「我肯定有個詞語是專為這類人（變性人）而設，大家可以幫我想一想嗎？Wumben？Wimpund？還是Woomud？」卻刻意棄用女性（Woman）這詞語，結果惹來一眾反性別歧視的網民留言炮轟。

否認歧視願意道歉

有網民認為羅琳有歧視跨性別人士之嫌，雖然她事後否認有關言論涉及歧視，並願意道歉，但網民不賣帳，就連《哈利波特》電影主角丹尼爾域卡夫亦「大義滅親」，撰文表示：「變性的女人也是女人，我們不能歧視任何變性或跨性別人士。」並為事件對《哈利波特》讀者造成不快而致歉。

事實上，羅琳已非首次發表性別歧視言論，去年她曾公開支持發表歧視跨性別人士言論的英國稅務研究員瑪雅（Maya Forstater）；前年亦曾讚好一篇歧視跨性別者的帖文，文章指變性人等同「穿裙的男士」，兩次都惹來網民批評，結果她堅持己見，難怪「哈仔」都要劃清界線。