【開箱】《致偶像的信》 十名人啓發平凡生命變不凡

《芝麻街》的大鳥，是其中一集的主角，這經典角色曾幫助年幼新移民克服初到美國的孤獨感。

Apple TV+ 的紀錄片集《致偶像的信》，共有10集，每集都有名人主角，包括名嘴、導演、歌手等；又會有受他們影響的粉絲讀出給偶像的信件。

【明報專訊】影視串流平台Netflix的紀錄片藏量豐富，成為賣點之一，去年11月啓播的Apple TV+ ，在這方面也耗資不菲，先後推出過講述Hip Hop組合的Beastie Boys《音樂野孩子》，以及《大象女王》、影集《超創意新居》等。本月5日最新上架的則有《致偶像的信》（Dear...），合共10集，每集以一位名人為主角，當中有他們的訪問，簡述其事業，播出舊片段，並讀出受他們影響人士的信件。

導演史派克李打頭陣

10集的主角來自不同界別，譬如打頭陣的史派克李（Spike Lee），是美國著名導演，以敢言見稱，片中講述他的電影像《校園如此多Fun》、《不作虧心事》等如何啓發他人。

其餘9集，還有音樂劇《咸美頓》創作人連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda），他的作品為一對抗癌父女帶來力量。Stevie Wonder自小失明，他的天籟之音在樂壇很早就打響名堂，有一早醒來發現視力消失的女子，從他的音樂重拾融入世界的信心。名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）在美國是家喻戶曉的人物，她在圈中的奮鬥經歷，啓發喬治亞州一名男子對抗種族主義，甚至競選議員。既是記者又是專欄作家的歌莉亞史坦倫（Gloria Steinem）所發起的女權主義運動，激勵女子摒棄社會期望，家庭主婦搖身一變成為醫生。

《芝麻街》的大鳥也是其中一集的主角，他幫助年幼的印裔新移民克服初到美國的孤獨感。享譽國際的黑猩猩研究專家珍古德（Jane Goodall），她的掙扎和成就啓發兩名峇里女孩發起環保運動。美國奧運體操冠軍拉絲曼（Aly Raisman）不屈不撓的毅力，幫助失去一條腿的年輕體操選手克服重重困難。《Black-ish》20歲女星雅拉沙希迪（Yara Shahidi）敢於爭取社會公義，她啓發了在寄養家庭長大的社區組織負責人成為改變制度的推手。最後一集主角是美國芭蕾舞團（ABT）史上首名非裔首席舞者美絲媞歌普蘭（Misty Copeland），她啓發了一名航空工程師衝破種族和性別限制。

《致偶像的信》由古拉（R. J. Cutler）製作，他監製過不少紀錄片，包括彭尼貝克（D.A. Pennebaker）執導講述克林頓（Bill Clinton）1992年競選總統過程的《The War Room》，曾獲奧斯卡最佳紀錄片提名。不過《致偶像的信》每集只有約30分鐘，無論對「偶像」和「粉絲」，都略嫌蜻蜓點水。有評論指出，譬如導演史派克李從影數十年，拍過很多電影，影集所呈現的只是他的一鱗半爪，有點捉到鹿不懂脫角的感覺。至於音樂劇《咸美頓》、歌莉亞史坦倫、珍古德，甚至《芝麻街》的大鳥，之前都有相關的紀錄片，更詳盡深入述說他們的經歷。

下月推出運動員紀錄片集

Apple TV+下月10日還會有另一紀錄片集《The Greatness Code》登場，而且同樣是短篇形式，合共7集，將會聚焦NBA球星勒邦占士（LeBron James）、著名四分衛布雷迪（Tom Brady）、牙買加「飛人」保特（Usain Bolt）等著名運動員；同樣「星光熠熠」，未知水平如一，還是更進一步？