開Instagram吸逾6萬粉絲 馬國明無追隨黃心穎

【明報專訊】馬國明一向少玩社交網，直至前年才開設微博帳戶。前晚他突然落戶Instagram（Ig），發出第一張相，是他chok爆照鏡撥頭髮，留言：「新開始……我係馬國明。」他宣布加入Ig行列，引起大批圈中好友及粉絲哄動又興奮，紛紛留言及追隨，至昨晚已有逾6萬追隨者。馬國明亦有追隨圈中好友及其影迷會，至昨晚有27個，包括舊愛胡定欣及緋聞女友唐詩詠，但未有追隨去年背叛他、與許志安在車廂偷情的舊愛黃心穎。

紀念唐老鴨生日

馬國明第一個帖文到昨晚獲得3萬多Like，圈中好友胡鴻鈞、湯洛雯、陳敏之、譚嘉儀、楊潮凱、胡鴻鈞、周志文、黃祥興、林盛斌等留言。胡鴻鈞留言外，還在自己的Ig限時動態轉發馬國明的帖子：「等咗2000幾年，小馬終於有Instagram﹗」跟馬國明合演《BB大晒》的岑麗香笑問有無搞錯，指他終於在這裏了；蔡思貝則說：「呢個新開始，帶畀呢個世界好多希望﹗將不可能變成有可能﹗」何遠東問：「係邊個感化到佢？萬眾期待。」蕭正楠半信半疑問：「係咪堅㗎？」

有說馬國明選擇在6月9日開Ig，因他一向是唐老鴨的忠實粉絲，有好多唐老鴨珍藏，6月9日正是唐老鴨的生日，容易記又有紀念意義。

娛樂組