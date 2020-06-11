40歲明道去年秘婚 曬B仔腳宣布做爸爸

明道被影到抱住囝囝狂吻，在旁的老婆一臉幸福。（中國時報圖片）

【明報專訊】現年40歲的台灣男星明道昨日被爆去年秘婚兼已當爸爸，老婆王婷萱月前為他誕下兒子，日前一家三口被影到跟家中長輩出外遊玩，王婷萱戴着婚戒，明道抱着兒子狂吻，父愛滿瀉。明道得知被拍後，昨日透過經理人承認去年已跟王婷萱登記結婚，兒子剛滿月。由於今年初明道經歷胞兄一家輕生慘案，故此將家事低調處理。明道在微博曬兒子的腳仔照片，留言︰「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩+。」

明道出道18年，2005年憑台劇《王子變青蛙》爆紅，亦曾是組合183 Club成員，近年主力內地發展。他一向緋聞不多，傳過的緋聞女友包括陳喬恩、秦嵐、劉詩詩等。當年明道與陳喬恩拍《王子變青蛙》，被視為合襯的一對，兩人關係友好。

明道2017年被拍到跟王婷萱在公園親密散步，但他當時未有承認戀情，只說王婷萱是「聊得來的朋友」。原來兩人秘密發展至結婚階段，還已榮升父母。

近日有台灣傳媒拍到明道與王婷萱，還有初生BB及家中長輩到陽明山郊遊，明道抱着BB狂吻，王婷萱在旁看着露出幸福笑容，她手上還戴着婚戒，疑已跟明道結婚。

胞兄一家離世 低調處理婚事

明道經理人李施翔表示，明道去年跟王婷萱登記結婚，且已成為父母，孩子個多月大。李施翔表示明道愛妻心切，孩子出世那天，他有入產房陪產，過程順利。孩子目前由王婷萱親自照顧，夫婦二人目前未有舉辦婚禮的計劃。明道的父母見兒子結婚生子，非常高興。至於之前未有公布婚訊，因明道胞兄林明弘今年1月勒斃妻兒後再自縊身亡，明道於是低調處理家事。

陳喬恩恭喜舊拍檔

昨日明道公布喜訊後，在微博上載兒子腳仔照片，留言︰「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩+。謝謝大家關心。」陳喬恩轉發說：「恭喜阿明。」

明道原本3月要飛往內地工作，受疫情影響延至7月。現年37歲的王婷萱，早年和裴琳、張碩芬組成女團「KISS」，2002年解散後，她曾轉行保險業，近年愛上整甜品。

娛樂組