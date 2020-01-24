【開箱】波蘭版《格雷的五十道色戒》 《禁室365天》美化綁架捱轟

【明報專訊】《禁室365天》（365 Dni）日前在影視串流平台Netflix上架，迅即打入熱播榜十大位置，昨日更晉升至第2位，看來此片的預告頗能吸引觀衆注意。《禁》片改編自波蘭作家Blanka Lipinska的同名小說，今年2月在波蘭上映，無論男女主角莫朗尼（Michele Morrone）和施洛卡（Anna-Maria Sieklucka），還是導演白路華斯（Barbara Bialowas），對香港觀衆都很陌生；但此片在當地上映時反應不錯，收940萬美元（約7300萬港元）。可惜後來撞正新冠肺炎疫情爆發，戲院關閉，沒多久就改在Netflix播放。據悉在歐美多地的熱播榜，《禁》片都打入前10位置。

黑幫綁架培養愛慾

故事講述酒店總監Laura跟男友再無火花，兩人在西西里度假期間，她被綁架，困在大宅之內，。綁架她的人名叫Massimo，是當地黑幫頭目，數年前他跟父親被暗殺，僥倖生還，卻在昏迷前看到陌生女人的臉孔，一直念念不忘。Massimo向Laura聲稱，一直四處尋找「她」，最終發現就是Laura，於是綁架了她，並說會留她在身邊365日，其間會令Laura愛上他，而且自動獻身。

如果觀衆以為《禁室365天》是「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）勇奪奧斯卡影后的《抖室》故事：少女被變態色魔綁架後「禁室培育」，設法逃離魔爪的一類電影，就有所誤會了。其實此片更像年前同樣由情色小說改編成電影的《格雷的五十道色戒》 ，飾演高富帥的占美多倫（Jamie Dornan）跟扮演初出茅廬少女的狄高達莊遜（Dakota Johnson）之間帶有SM的情慾關係。《禁》片裸露戲連場，還有意識大膽的情慾鏡頭，自然列為三級，兒童及青少年不宜。

有故事的色情電影

另外，全片賣弄豪華，無論是Massimo大宅的裝修、遊艇，即使一餐晚飯，也在花園擺張超長枱，放滿鮮花蠟燭，十道八道珍饈百味，有全副裝備的廚師出來侍奉，不說還以為黑幫都生活得像貴族。Massimo和Laura之間就是一場情慾挑逗的角力，後者的欲拒還迎，男方的克制與寵愛；其中一幕，Massimo和兩名大隻保鑣陪Laura到名店購物，4隻手都拿不完的貨品，場面就像《風月俏佳人》李察基爾（Richard Gere）和茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的翻版。難怪在美國上架後，不少網民大彈此片過分美化綁架罪案，把斯德哥爾摩症候群變成一個浪漫故事；有網民笑言，「片中主角整日做愛，大概只有一小時在睡眠，《格雷的五十道色戒》都甘拜下風」；也有網民批評此片根本是有故事線的色情電影。

不過，也有粉絲關注《禁室365天》會否開拍續集，因為原著小說跟《格雷》一樣有三部曲；據說續集將是Laura被Massimo的死對頭綁架，後者設法營救並成功，之後兩人會結婚；到最終回，懷孕的Laura受槍傷，救大還是救小？Massimo很苦惱，要做出艱難的決定。有傳片商正有意籌拍續集，若在Netflix的瀏覽量達到一定數目，續集最快2022年可上映。

男主角粉絲暴增

此片受矚目，扮演Massimo的意大利男星莫朗尼率先受惠；現年29歲的他，戲齡5年，但憑《禁》片吸納大批粉絲，在社交網Instagram的追隨者人數暴增至超過151萬。莫朗尼經常公開爆肌照片，不少留言更寫有「綁架我吧」，看來粉絲「中毒」已深。