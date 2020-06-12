拒講第二胎性別 鄭嘉穎演出軌人夫禁老婆監場

【明報專訊】鄭嘉穎、朱晨麗及陳靜等昨日到上水出席電影《焚身》開鏡禮，老闆黃百鳴到場支持。戲中講述扮演醫生的鄭嘉穎，與賢妻朱晨麗育有一名兒子，後來因為出軌，搭上精神有問題的陳靜而惹上一身蟻，幾乎家破人亡。鄭嘉穎說：「這部戲適合已婚男人睇！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

鄭嘉穎談到與陳靜（DaDa）的親熱戲，以電影角度看不算好激，開工前已向懷有第二胎的老婆陳凱琳（Grace）備案，他說：「Grace都是演員，她當然明白的。」他稱老婆腹大便便，加上疫情未過，除了不想她操勞到片場探班，也希望她減少外出，「因Grace向來坐不定，但我都體諒她留家安胎會悶，想出外走走，我們互相尊重，相信她有分寸」。問到Grace的預產期及胎兒性別，鄭嘉穎一概不答，稱留待老婆公布，但透露一歲兒子鄭承悅（Rafael）年紀尚小，未意識到將升呢做哥哥，「也擔心兒子未懂事，會用力打落媽咪個肚」。

不排除回巢 否認代妻還劇債

對於疫情未退就開工，是否心急掙奶粉錢？鄭嘉穎笑稱未到退休年紀，不可能日日待在家中，自覺在這時勢仍有工作算好幸運。提到有傳Grace離巢TVB？鄭嘉穎說：「我知她當年應簽了長約，但不知詳情，要問回她，現時Grace仍有接活動工作。」傳Grace婚後忙湊仔及照顧家庭而頻推劇，要由老公鄭嘉穎接劇還劇債？鄭嘉穎稱不排除回巢拍劇，但未有落實計劃，待適當時候再談，他笑說：「呢個世界仲有啲咁嘅嘢咩？父債子還呀？唔好信啦！」

朱晨麗素顏出鏡火併DaDa

朱晨麗與DaDa在戲中有動作對手戲，為爭男人大打出手。DaDa說：「我們打得好勁，不止扯頭髮咁簡單，講我好癡情，不可理喻去破壞別人家庭。暫時我和朱晨麗仍是好朋友，但拍完打鬥戲後就不知了。」除了DaDa要為角色學彈鋼琴，朱晨麗為配合賢妻角色要素顏出鏡，這段時間需盡量保養好皮膚。談到兩人分別跟鄭嘉穎有親熱戲？朱晨麗說：「聽講加了一場，但未知尺度，我不設底線，投入到就得。」DaDa稱角色有很大挑戰，多謝鄭嘉穎和導演畀意見，她說：「我覺得親熱戲都幾激，會色誘鄭嘉穎，又會淋雨玩性感，透視上陣。」鄭嘉穎將再為人父，朱晨麗與DaDa均表示獲知消息後已第一時間恭賀對方：「鄭嘉穎好開心，見他在社交網分享家庭照好幸福，好羨慕他們，而且戲中嘉穎都是扮演爸爸角色，他這方面好有經驗。」

黃百鳴疫市開戲製造就業機會

黃百鳴稱電影工作者停工半年，見疫情緩和，今個月會安排古天樂主演的電影《G風暴》復工拍攝，並開拍《焚身》，他說：「疫市開戲，對我無壓力，希望製造就業機會，工作人員生活回復正常，不過我們拍外景會好謹慎，除了演員出鏡，大家開工都要戴口罩。」他又透露10間電影公司聯盟開拍的抗疫片已開工，一切交由古天樂的公司發布。

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