鍾鎮濤半年零收入 照出外消費撐經濟

【明報專訊】鍾鎮濤（B哥）與鄺美雲昨日到中環出席「促消費撐經濟」記者會。B哥稱已盡力撐經濟，家人經常出外消費，幫得幾多得幾多，他說：「因為限聚令，大家無得開演唱會，很多幕後工作人員都零收入，我和幾個志同道合的Band友，常請些樂手夾Band，讓樂手有工作有收入，又可以一齊玩吓、開心吓。」他透露由今年初開始零收入，因未能出埠登台，唯有留港作歌和錄音，為未來做準備。問B哥會否在網上開騷？他說：「網上騷始終不及實體騷有規模，其實可以效法外國頒獎禮做法，出席的藝人與工作人員保持距離，雖然觀眾入唔到場，但起碼燈光和音響等工作人員有工開。」

談到有逾2000名演藝界人士簽名支持港區國安法，蔣志光沒簽名卻在名單中？B哥說：「我不了解別人的事，自己就有簽名支持，國安法對整個社會和行業是好事，社會穩定才可以歌舞昇平。（會否擔心影響未來創作？）無影響，大家睇清楚法例，不是限創作，國安法是保持社會穩定，你想作什麼歌我不知，我一向唱正能量的歌。」

鄺美雲繼續派防疫用品

鄺美雲稱疫情仍未結束，她稍後收到政府派的一萬元，會繼續購買防疫用品派給低收入和單親家庭，到目前為止，已派了數十萬防疫用品給有需要的人，仍會繼續做。她說：「我除了做珠寶首飾生意，更是美容界顧問，發現經常戴口罩，嘴角多了兩條皺紋，所以大家要買些cream搽吓，疫倩下也要愛惜自己，調校好心情。」

記者：柯美