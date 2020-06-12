好姊妹江嘉敏「降呢」變同事 馮盈盈唔認面和心不和

【明報專訊】《2020香港小姐競選》因應疫情移師網上舉行，昨日於將軍澳電視城舉行記者會交代詳情，包括進行網上面試及訓練，實體決賽將於8月下旬舉行，全球網上招募即日展開。馮盈盈、劉佩玥、陳曉華與黃嘉雯等，一眾歷屆及應屆港姐現身支持。馮盈盈被問是否與好姊妹江嘉敏鬧翻，她稱沒這回事，卻將對方「降呢」為同事。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

馮盈盈近日傳與好姊妹江嘉敏鬧不和？昨日即成焦點，對於傳聞，她表示沒這樣的事，江嘉敏帖文於網上抒發情緒屬正常事，無謂猜測太多。有傳江嘉敏文中提到「知人口面不知心」矛頭指向她，馮盈盈稱不清楚，就算朋友都要給予對方私人空間，不會特別過問，她說：「她有約我食生日飯，但要就時間，她有祝我生日快樂。」有傳二人面和心不和，是否仍是好姊妹？盈盈將對方「降呢」，並說：「沒這樣的事，仍然是同事和朋友。」

剛度過了26歲生日，馮盈盈說只簡單與家人食飯慶祝，緋聞男友鄭衍峰也一起？她說：「沒有，屋企人和朋友分開慶祝。（有冇約妳？）很多朋友都有約我，但預約很滿，沒得優先，不過他有傳生日信息給我。（何猷亨有冇表示？）沒有。」

貼士贈師妹 直播打燈很重要

至於今次有意參選的女仔，可透過網上面試港姐，曾為KOL的馮盈盈，給貼士大家上鏡的光很重要，最好用自然光，又笑言因面試後都會見真人，所以上鏡樣跟本人不要相差太遠，她說：「我參選時就是特登找專業影樓去影報名相，後來去面試保母說找不到我，以為我沒到。」

同是港姐冠軍的陳曉華和黃嘉雯，被問有何網上直播貼士給一班師妹？陳曉華亦覺打燈很重要，她說：「打得靚能突顯輪廓，我還會用白紙打面光，但P圖就不好了，太假。」黃嘉雯就覺得創意很重要，可考慮以新奇造型吸引人，她說：「例如潛水教練可穿潛水衣，健身教練則以運動造型示人。」

觀眾可向佳麗提問

港姐統籌經理余詠珊希望今屆港姐在傳統電視與網上取得新平衡，傳統內容會加入新環節，增強與觀眾互動，她說：「會有很多個人化環節，例如看參賽者的生活狀况、衣著品味及性格等，觀眾也可向佳麗提問，我們希望做到網上、網下同樣精彩。」

會否過濾觀眾問題，例如涉及政見？余詠珊說暫時沒這個打算，既然在網上進行，便會給予相當的自由度，近年觀眾的提問亦很有價值，並非要挑戰他們底線，但如果講粗口或穢褻會踢他出去。至於參賽者的入圍形式？她說會進行多個回合，亦有方法核實參賽者身分。提到海外參賽者難回港參選，她坦言難預測，要看疫情。

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