黃宗澤揀老婆要媽咪過目 「佢唔喜歡真係會藐爆」

【明報專訊】黃宗澤（Bosco）昔日拍檸檬茶廣告入行，當年18歲兼一臉稚氣的陽光男孩，如今已成為內外兼備的輕熟男，擁有事業，更煮得一手好菜，絕對稱得上「圈中筍盤」，只可惜「女主角」位置一直懸空。今年踏入男人四十的Bosco，仍未有結婚計劃，笑言將來娶老婆一定要先過媽咪這關：「佢唔喜歡真係會藐爆，唔係未試過！」工作方面，Bosco希望多在電影發展，夢想與偶像周潤發合作，「就算得一場戲都開心」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

劇集《飛虎之雷霆極戰》中，黃宗澤（Bosco）與吳卓羲、馬國明繼17年前的《衝上雲霄》後再度同劇合作，昔日3個小伙子，現已升呢為獨當一面的男主角。

與吳卓羲馬國明講靚女

Bosco笑言兄弟重聚，感覺大家都沒什麼變化，還是以前那3個死𡃁仔，他說：「吳卓羲依然是百厭仔，我們一碰頭就講笑，很嘈。馬國明變化較大，他以前很文靜，現在開朗很多，還不時爆金句，很好笑的。」Bosco稱3人閒時無所不談，男人之間的話題，不是車便是女人，「我們會討論最近邊個女仔靚，不過我們喜歡的類型是很不一樣的」。

自認單身 感情事隨緣

談到感情，Bosco最為人知是與胡杏兒的7年情，可惜未能開花結果；之後與楊崢的一段「姊弟戀」也成為城中熱話，但有傳女方不獲黃母歡心，最終「閃分」。此後，向來異性緣甚佳的Bosco雖緋聞不斷，但全都得個「傳」字，其感情狀况一直成謎。

他說：「我不想講太多是有原因的，假設另一半是圈外人，不會習慣在閃光燈下生活，如是圈內人又會有矛盾，究竟想被人拍到還是不想被拍到？這又是很煩惱的。」Bosco表示現時單身，感情事隨緣。

要求女友不小氣不黐身

雖然即將踏入40歲，但Bosco仍未計劃成家立室，自小與媽咪相依為命的他說：「或因我在單親家庭成長，所以腦裏沒有一個幸福家庭的畫面，媽咪也沒催，所以沒成家立室的衝動。不過將來的另一半，一定要先給媽咪過目，否則隨時反面，她不喜歡真的會藐爆，不是未試過，唯有互相遷就，就不到也沒辦法了。」Bosco表示不算眼角高，外表順眼便可以，最緊要是性格，不要斤斤計較和小氣，經常check住也不行，「我諗做呢行的，十個有九個都不喜歡成日被人煩住，因我們工作時間不定，又要周圍飛，太黐身會搞唔掂」。

難有一見鍾情 沒女生主動示愛

談到早前陷入陳嘉桓和內地女星張沙沙的三角關係，傳他一腳踏兩船？Bosco稱與兩名女生都是朋友，並非戀人關係，還趁機投訴張沙沙，「她之前來港玩，經過中環，我和鄭嘉穎在開工，我們都跟她合作過，但她跟鄭嘉穎影相都不跟我影，講起都嬲嬲哋，其實我們認識了很多年」。Bosco稱喜歡單對單的拍拖方式，未遇過女生主動示愛，他笑說：「我都要好好檢討。不過女仔太主動，我反而會避一避，因可能因合作才剛認識，換轉我對一個女仔有興趣，都會先約一大班人出來玩，起碼不會尷尬，又可互相認識，我覺得很難一見鍾情。」

服裝：Rick Owens

造型：Queenie Yu

髮型：Kel Fung@HH hair.nail

化妝：Cyrus Lee