郭富城疫市開工 望影業回復正軌

【明報專訊】香港電影業受疫情影響，過去數月幾乎停擺！近期陸續有電影開工，郭富城（城城）在疫市下投入拍攝鄭保瑞監製、黃慶勳執導的新戲《斷網》，伙拍曾合演《寒戰》的林家棟、《踏血尋梅》的譚耀文與白只，還有台灣女星賴雅妍。城城早前舉行網上慈善演唱會獲得理想成績，現在再參與電影拍攝工作，感到好開心，和熟悉的團隊合作，更有意義。雖然首次與賴雅妍合作，但他相信能擦出火花。

城城說：「上半年影市受到疫情影響，給全行業造成非常大的打擊，我希望大家不要氣餒，在自己的崗位上做好準備，一旦工作可以重啟，大家把握機會就能逐步回復正軌。」他希望除了《斷網》，其他電影的拍攝也盡快啟動，大家努力拍好電影，人人有工開。城城今次在片中飾演天才電腦程式設計師，因研發出一個超級巨大的智能程式，令自己與家人身陷險境。

賴雅妍做足功課戲鬥影帝

賴雅妍飾演城城太太，她說：「第一次合作就直接跳過情侶演夫婦，還有一個女兒，真的非常有挑戰性，面對影帝級對手，我已做好功課，好好投入角色。」林家棟與城城相隔近10年再合作，他說會好好準備，戲中要狠狠對付城城，少點心力也不成。

娛樂組