【明報專訊】樂基兒(Gaile)的寶貝仔朱樂其(Hunter)早前一歲生日,因疫情只能在家開小型派對慶祝。不過隨着近期疫情漸趨緩和,加上天氣酷熱,Gaile便帶同囝囝出關,到酒店泳池嬉水,母子率先來個夏日下水禮,並上載相片跟網民分享。39歲Gaile穿上黃色比堅尼泳衣騷fit爆身材,Hunter則穿粉藍色泳褲露出肚腩仔,未知是否因陽光曬得太猛烈,令小朋友輕輕皺眉。鏡頭前Gaile緊抱兼肉緊地惜面珠,似想逗兒子開心,又深情寫下「Love you to the moon and back」,示範如何惜到囝囝燶。

娛樂組