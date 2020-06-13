【開箱】《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》 日本動畫攻美最強武器

【明報專訊】新冠肺炎肆虐美國，荷李活幾乎陷於完全停擺的局面，重頭戲如《黑寡婦》（Black Widow）及《007：生死有時》（No Time to Die）紛紛抽起不播，間接令到外語片有機可乘，說的是日本動畫電影《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》今年2月在美國開畫，僅以258萬美元（約2000萬港元）便登上單日票房冠軍，日本動畫大師宮崎駿《風起了》或新海誠《你的名字》都未能登上的頂峰，結果由它輕易達成，名副其實時勢造「英雄」。

Netflix收錄電視動畫

日本漫畫《我的英雄學院》自2014年出版至今，單行本累積銷量高達2500萬冊，其後改編拍成電視動畫，本地觀眾可以透過影視串流平台Netflix收看前3季，估不到第4季尚未在港上架，戲院已率先放映第2部劇場版《我的英雄學院劇場版：英雄新世紀》，幸好故事獨立成篇，並不影響觀影樂趣。

兩年前，日本推出第1部劇場版《我的英雄學院劇場版：兩個人的英雄》，當地票房高達17.2億日圓（約1.25億港元），成績相當不俗，漫畫原作者堀越耕平表示，第2部《英雄新世紀》的故事概念，源自他對漫畫結局的初步構思，亦不諱言本片有可能是《我的英雄學院》最後一部劇場版，粉絲哪有不捧場之理？

熱血程度超越前作

《英雄新世紀》故事講述「史上最強超級英雄」All Might因傷退役後，他的接班人綠谷出久跟一班年輕英雄、即雄英高中英雄科1年A班的同學，獲分配到日本南端的那步島做義工，幫助當地居民，並跟島上一對小姊弟結成好友。

某日，奸角Nine率領同黨突襲那步島，甫抵埗即大肆破壞，目標竟是這對姊弟，1年A班的小英雄在與世隔絕的情况下，被迫跟戰鬥力超強的Nine正面對撼，綠谷出久與好友爆豪、飯田及御茶子等，能否遵守保護居民安全的約定？

《我的英雄學院》可算是「熱血派」日本漫畫的代表之一，劇場版《英雄新世紀》的熱血程度，比上集《兩個人的英雄》甚至整個電視動畫系列都有過之而無不及，尤其是壓軸一場正邪大戰，綠谷出久與爆豪聯手對抗Nine，打到整個荒島幾乎「天崩地裂」，雖然強弱懸殊，絕對不肯任人魚肉，最後綠谷出久不惜自我犧牲，都要讓爆豪取得最後勝利，結果如何在此不贅，但肯定出人意表，兼令粉絲激動到熱淚盈眶。

票房報捷有新啟示

事實上，從美國近年舉辦動漫展的盛况可見，日本漫畫的影響力，絕對不下於荷李活出品，而美國cosplayer扮演日本動漫角色亦入形入格，加上宮崎駿執導《千與千尋》贏得奧斯卡最佳動畫獎，見證這種日本次文化已在美國開花結果，如今《英雄新世紀》票房報捷，且看能否在疫後的美日電影市道，帶來另一番新景象？