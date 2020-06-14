《The King》結局收視不升反跌 李敏鎬金高恩攜手終老

【明報專訊】韓星李敏鎬與金高恩合演SBS電視台劇集《The King：永遠的君主》，前晚播出第16集，李敏鎬飾演「帝國」皇帝李袞成功改寫歷史，並與女友金高恩歷劫重逢，最後同偕共老，其他主要角色亦大團圓結局。可惜新劇收視未見起色，上下兩部分錄得5.8%及8.1%，不單比上集微跌，跟全劇最高收視11.6%比較，跌幅更達一半。

金牌編劇金恩淑在過去十多集《The King》精心鋪排謎題，終在第16集逐一解開。李敏鎬與禹棹煥飾演「帝國」皇帝李袞及侍衛曹影，透過改變時空力量的萬波息笛，重返26年前的謀反之夜，瓦解李廷鎮扮演王叔李霖的陰謀，更向他施以「斬首之刑」，可謂大快人心。

結局送上「彩蛋」

至於觀眾最關心男女主角能否大團圓結局？編劇當然不負眾望。雖然李敏鎬奪回萬波息笛後，修補了時間裂縫，但同時令穿越平行世界「民國」的大門亦一併封閉，從此跟身在「民國」的金高恩失去聯絡。不過他為了兌現昔日承諾：「我會打開宇宙所有的門，直至找到你為止。」在往後的日子裏，他踏遍無數個平行世界，終於找上「民國」金高恩，並暗示二人能夠「執子之手，與子偕老」，感覺相當浪漫。至於其他主要角色，亦得到美滿下場。

為了答謝觀眾支持，編劇在結局送上「彩蛋」，曾在韓劇《再見媽媽又再見》反串扮演金泰希女兒的童星徐宇真，以「帝國」新任總理的兒子身分驚喜登場，粉絲大讚可愛，就連李敏鎬亦忍不住透過社交媒體上載二人合照。

雖然《The King》台前幕後陣容強勁，先有金牌編劇金恩淑執筆，再由《繼承者們》李敏鎬及《鬼怪》金高恩演出，未播先轟動，可惜播出以來，收視不斷下滑，由第2集錄得全劇最高11.6%，跌到結局只有5.8%，足足跌了一半，難免令人失望。

劇本過於複雜 植入廣告太多

歸根究柢《The King》植入廣告太頻密，是觀眾憤而離場的主因之一。劇中不斷出現炸雞店、麵包店、樽裝咖啡、即食泡菜、珍珠奶茶、美容面罩及化妝護膚品等廣告商品，無論主角配角，統統淪為代言人，被迫一邊演戲一邊推銷，加上表達手法突兀，觀眾當然不賣帳。

另一方面，金恩淑的劇本過於複雜難明，「燒腦」程度大大超越前作《鬼怪》及《陽光先生》等，亦把《The King》誤以為是愛情劇的粉絲，看得一頭霧水。她在新劇創造了平行世界：「帝國」與「民國」，每個世界都有同一角色，經常穿梭往來，加上導演刻意誤導觀眾的剪接及表現手法，令人摸不着頭腦。《The King》前半部分，李敏鎬與金高恩之間亦明顯欠缺化學作用，二人忙於「解謎」，無暇培養感情，談情戲毫不甜蜜，叫粉絲難以投入，收視自然有跌無升。