【開箱】《新死亡片場》巴西屍殺真人騷 《黑鏡》創作人原著

【明報專訊】影視串流平台Netflix像娛樂聯合國，可找到不同國家出品，剛於本月10日上架的影集《新死亡片場》（Reality Z）就來自巴西，講述喪屍肆虐里約熱內盧，拍攝真人騷的電視台成為保命之地。喪屍熱潮近10年來從未退卻，世界各地相關題材的影視作品衆多，隨便一數已有韓片《屍殺列車》、日本電影《屍殺片場》，以及美劇《行屍》、韓劇《屍戰朝鮮》和印度劇《喪屍紅軍》等。

開場三主線

《新死亡片場》開始時分3條主線，包括終日臥在牀上的中年婦人Ana，跟電視作伴，兒子Leo勸她別再看下去，她回應不過是看新聞報道；但當Leo跟女友離開後，Ana繼續看真人騷節目《Olympus》。另一主線是電視台深受歡迎的真人騷節目《Olympus》，多名參賽男女身處同一屋簷下，起居飲食24小時在一起；廠景結構特殊，而且與外界隔離，一舉一動皆被到處都有的攝影機所監控，所說的每一句話也被記錄下來。「房客」會陸續被觀衆投票淘汰，直到剩下唯一的贏家。其中節目製作助理Nina跟同事「多人運動」期間被攝錄下來，她正苦惱怎樣消除片段時，喪屍開始入侵電視台，她幾乎被咬後，發現只要擊中喪屍頭部，對方就會玩完，所以Nina決定拿起剪刀找尋出路及保命。《Olympus》監製Brand和剛被淘汰的參賽者Jessica，是另外兩名生還者。此劇第一集尾聲，Nina由於躲避喪屍，闖入節目《Olympus》的隱蔽房間內。

第3條主線是議員Levi及助手Cristina逃過市內的喪屍襲擊，用一箱鈔票利誘警員載他們到機場，同車還有一名被逮捕的女囚犯Teresa。

活命的堡壘

劇情發展下去，《Olympus》一衆參賽者由於與世隔絕，根本不知道外頭發生什麽事，只覺得這天早上很不對勁，怎麽平時會喚醒他們起牀的控制室聲音都沒出現？當看到Nina滿臉鮮血拿着利剪走進來時，他們才知道劇組發生了狀况。Nina告訴他們千萬別打開門，卻有人不相信，連累兩名參賽者犧牲；最終Nina跟他們總算連成一線，與參賽者TK等到外面的超市補給食品藥物，途中遇到兩名警察，最後更奪走他們的佩槍，成為打喪屍的有力武器。

另一方面，劇情又講到中年婦Ana，醒來後發現客廳到處血迹，有喪屍在門外想衝進來，兒子Leo向她解釋那其實是其女友，已經變成喪屍，他更勸母親必須走到《Olympus》的片場。原來Ana是《Olympus》的創始製作人，密閉廠景及通訊設備等，都是她的精心設計。Leo認為那裏暫時是最安全的，而且可跟外界聯絡，於是母子倆出發到電視台。途中遭議員Levi抛錨的警車搶劫汽油，Levi等人本來要趕到機場，大概想逃離里約熱內盧，Leo說服他們《Olympus》廠景由Ana所設計，那才是活命的堡壘。所以這三批人最終會在片場相遇，一起對抗喪屍尋找活路，還是會內訌收場？

《新死亡片場》為何冠以「新」字？事實上這套只有10集的迷你劇，是重拍2008年的英劇《死亡片場》（Dead Set），後者由神劇《黑鏡》的查理卜卡（Charlie Brooker）炮製，全劇5集，以英國著名真人騷《Big Brother》為背景，當喪屍肆虐，真人騷片場就成為倖存者的避難所。當年查理卜卡表示，該劇受《24》啓發，但他感覺後者的恐怖分子太像太空侵略者，也可能是喪屍，最終發展成《死亡片場》的劇本，並且獲得不俗評價。