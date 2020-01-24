融入家中 母親好滿意未來女婿 湯洛雯讚馬國明100分 想一生一世

【明報專訊】33歲湯洛雯與46歲馬國明前日甜蜜認愛後，成為城中熱話，獲得圈中好友及網民祝賀，被讚合襯。湯洛雯昨日凌晨在社交網上載另一款獨角獸與小馬公仔，感謝大家說：「我們會懷着感恩珍惜的心一直走下去。」湯洛雯認戀後昨日首度現身，開工拍新劇《一笑渡凡間》，甜笑讚男友有5大優點值100分，給她安全感。她透露媽媽說放心將個女交給馬國明，好滿意這個未來女婿。她跟馬國明亦以結婚做前提交往，她想一生一世。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：孫華中

湯洛雯與馬國明前日以獨角獸與小馬公仔蹺手的照片公開戀情後，昨日凌晨湯洛雯再分享另一款公仔相，感謝大家祝福，馬國明隨即轉發。湯洛雯寫道：「獨角和小馬跟大家說，大家全部窩心的祝福我們全收了，我們會懷着感恩珍惜的心一直走下去。」

湯洛雯：他對我屋企人好好

馬國明前日表示雙方已見過對方家長，馬媽媽好鍾意湯洛雯。昨日湯洛雯返無綫電視城化妝再出發到馬鞍山拍外景，受訪時全程甜笑。記者恭喜她「破dry」，她不停道謝，但拒透露確實拍拖日期。問怎樣開始？她說：「都係傾偈囉！但當然是確定大家是適合對象，先會帶返屋企見父母。」

對於父母非常滿意馬國明這「未來女婿」，她大笑說：「我有看到，好誇張呀！他對我屋企人好好，所以值100分，但夾硬話要減少少就98分啦！畀兩分他做得好少少。」她稱媽媽平時說「我個女係寶嚟㗎！」估不到母親話放心交個女畀馬國明。家人當馬國明半個女婿？她笑言：「我沒有問，還是不要這樣講住，容乜易以為我一定會，我咪無矜持？」

讚男友五大優點有安全感

她說每次都是拍長拖，亦會以結婚為前提，只是之前的感情timing不對，單身兩年。這段時間有了解其他人和有追求者，但覺得「唔啱傾」，今次是了解一段時間才開始發展，覺得好啱，會像普通情侶傾將來，但不會很認真討論：「我們都朝住呢個方向，之前講過如果搵到啱嘅人，不會瞞大家，自己都想一生一世，但他是否這樣想就不知了！」

馬國明讚她簡單愛笑，她亦讚男友有五大優點：孝順、善良、冷靜、成熟和穩重：「我們三觀亦好似，都好佛系，大家都咁宅，我最鍾意。有啲怕醜𠻹！他在我面前很不同，很多事可以安定我心靈，表面我是個傻大姐，其實好騰雞，他畀到好多安全感我。」她透露父親節如就到時間會約雙方家長慶祝，亦有互買禮物送給對方父親：「加上我媽咪快生日，他都好緊張問我媽咪鍾意什麼。（有誠意融入湯家？）他上我屋企有買禮物、生果，好貼心，令人好鍾意他。」

多謝黃心穎的祝福

湯洛雯被問到兩個公仔是否定情信物？她說公仔都是她的，因她很喜歡儲公仔：「張相是我之前玩時拍下，那天被影到後，我們想如何交代？擺合照又好似很奇怪，於是想擺公仔相幾得意。」她開心收到這麼多祝福，很開心和窩心。

馬國明舊愛黃心穎祝福他們，湯洛雯認真說：「多謝她的祝福，自她去年去美國後，沒什麼聯絡，不太了解她近况。」有指她接收黃心穎的事業及愛情，她強調只是緣分，和馬國明沒計劃過一齊。如見到黃心穎可會尷尬？「暫時無咁諗住，未發生不答了」。

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