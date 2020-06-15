月前估到馬國明拍拖 唐詩詠：最緊要他開心

【明報專訊】唐詩詠曾與馬國明傳緋聞，當後者與湯洛雯公開認愛獲全城祝福，詩詠反而在Instagram（Ig）貼觀音照片講佛偈。昨日詩詠為新劇《超能使者》開工，她笑言即使忙拍劇，亦有留意契哥馬明公告新戀情，「我個多月前已估到，他們無避忌，加上聽到各方消息，但無問過他或踢爆他。林子善話想問，但我說不要問，留些空間給他們發展，亦覺得應等他親口講，但都是無講，所有事情都是以表情符號和多謝交代」。

是否嬲馬明故沒畀Like或留言祝福？她解釋：「鄭嘉穎開了Ig帳戶兩年，我從來無點讚過；黃翠如貼文，我都不是每個點讚，有七成朋友在Ig和我零互動，其實點讚代表什麼？希望大家在這件開心事上不要無風起浪，亦不要用社交媒體斷定一個關係，這樣實在太膚淺。我們的友誼，不需要幫我們加裂痕上去，那實在太幼稚；講佛只是覺得句說話很有意思，與他無關。」

要求請食飯補償

她表示「鐵馬家族」今年喜事重重，其中最開心是馬明拍拖，她當然會祝福對方與湯洛雯，「現在等黃嘉樂結婚，再下個就到我了！到時公開與否，要看另一半意願，我希望自己的愛情盡量可以低調」。開心是否終可甩難？她說：「做兄弟無所謂！講了咁多年，他應該補償請我食飯，兩個煲番啲靚湯來飲吓。」她指以往馬明也有帶過另一半出席聚會，暫時未帶過湯洛雯，總之他想幾時帶都可以。她稱與湯洛雯只在幾年前一個活動上見過，但大家同是金牛座已很深入傾了很多偈，印象中對方同樣直率，什麼都講，沒有保留。覺得對方是否很適合做阿嫂？她說：「最緊要他和媽媽鍾意，他揀邊個我們都OK，最緊要他開心。」

記者：林祖傑