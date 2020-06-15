黃日華不捨愛妻梁潔華化輕煙 黃芷晴難掩喪母傷痛需攙扶

一臉哀傷的黃芷晴（右）手捧亡母梁潔華遺照，由雙眼通紅的黃日華（左）扶住離開靈堂。（攝影：孫華中）

【明報專訊】黃日華太太梁潔華於上月26日因器官衰竭離世，終年59歲，前日在紅磡世界殯儀館設靈，昨日出殯，靈柩隨即移至鑽石山火葬場火化。一眾圈中好友苗僑偉、胡楓、曾志偉、張兆輝夫婦及林建明等到靈堂致祭送別故友，梁潔華母親亦有現身，送女兒最後一程。黃日華與女兒黃芷晴送別梁潔華，心情哀傷感不捨，黃芷晴離開火葬場時，需要爸爸黃日華及苗僑偉扶着。

記者：陳釗

攝影：孫華中

黃日華（華哥）和女兒黃芷晴一早到場打點，梁潔華的喪禮採香港國際創價學會佛教儀式，大殮過後約9時40分，芷晴手捧亡母遺照，在爸爸華哥陪同下伴着靈柩，步出靈堂一同登上靈車，芷晴神情哀傷，華哥亦一臉凝重，不過上車前仍禮貌向現場傳媒輕輕點頭致謝，梁母則表現平靜，由親友攙扶離開。

靈車佈置簡潔優雅

華哥曾說太太生前愛扮靚，希望為對方舉行一個最靚、最好的喪禮，故靈車也特別佈置一番，靈車前方的「黃府出殯」用白花包圍住，車身以白色緞布裝飾，並掛上花束陪襯，簡單而優雅。

尊重女兒 婉拒受訪

火化儀式結束後，眾人按傳統跨過火盆。芷晴離開禮堂時向傳媒90度鞠躬，但臉上難掩喪母之痛，不時低頭顯得心事重重，要爸爸華哥和苗僑偉扶住。隨後眾人到志蓮淨苑出席纓紅宴，記者欲上前跟華哥做訪問，他詢問女兒後尊重對方意見，搖頭婉拒受訪，雙手合十向傳媒表示謝意：「辛苦晒。」

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