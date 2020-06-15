【開箱】《醫人當自強》真人版 《紐約醫生日記》懸壺濟世日常生活

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，在美國累計逾207萬確診病例，超過11.5萬人死亡，醫護人員在這段日子疲於奔命，特別受尊敬；上周三（10日）在影視串流平台Netflix上架的紀錄片集《紐約醫生日記》（Lenox Hill），是疫情來襲之前拍攝，聚焦幾名醫生的工作與日常生活，疫境時刻看來，特別深刻動人。

神經外科主任的挑戰

有視評人形容此紀錄片集是現實版的 《醫人當自強》，相當貼切；《紐約醫生日記》前後8集，講述位於紐約上東城區的Lenox Hill醫院，開首已講明得到全部入鏡的醫護和病人及其家屬同意，保障了他們的私隱。整個紀錄片集集中在4名醫生身上，分別是掌管神經外科的David，部門副主任John，急症室女醫生Mirtha，以及婦產科的Amanda。

Lenox Hill醫院百多年歷史，距離紐約中央公園不遠，位於曼哈頓區，77街地鐵站不過數步之遙，據說百變天后Lady Gaga也在那裏出生。David說，10年前加入Lenox Hill時，那是社區小醫院，有心臟科、婦產科，神經外科卻由零開始，他陸續邀請團隊加入，培訓新醫生，單是一集已看到他面對不少挑戰，很多是十分棘手的病例，例如有腦腫瘤病人，遇有血管問題，必須先搭橋後再做切除腫瘤手術，否則有中風風險。如此複雜，又要跟病人講解，得到他們和家屬同意和接受。導演也沒刻意掩飾他的沮喪，譬如要跟院長爭取資源，如何在照顧病患，教導新醫生及管理部門之間取得平衡。David笑言身為主任有時像個雜耍員：踩住滑板下坡同時舞弄三把刀，還要逆風前行。

從實驗室到臨牀看症

David稱當神經外科一切從零開始，他也不曉得為什麽John會願意來幫忙，尤其後者本來在康奈爾大學從事癌症研究工作，「康奈爾啊！」David帶着稱羨的語氣說，也許John跟他一樣是個浪漫主義者。John是否如上司所言不得而知，但有一幕他從手術室出來後，立即用紙巾清潔鞋子，喃喃自語說：「記得清理血漬，病人家屬不會想看到。」他表示50年來，醫學界把膠質母細胞瘤患者的壽命延長了5個月，他曾經想過奉獻一生在實驗室做研究，但他也知道很少人能同時獲得臨牀看病的機會。

大肚醫生：不要判斷病人

有一幕同樣在手術後，團隊歡呼：「又一顆腫瘤被我們解決掉！」片中又講述David和John行醫的態度，分別受父親影響，前者爸爸也是醫生，卻英年早逝，John的父親則曾力抗癌魔。

急症室女醫生Mirtha出鏡時已快將臨盆，挺着大肚子當更，面對衆多奇難雜症，她都很有耐心。Mirtha說小時候就告訴自己要有同理心，在這國際大都會的急症室，很多時候更需要的可能是社工，求診者有無家可歸的老婦，有照顧90多歲雙親卻跌倒了的60多歲大叔，更多是來來去去的吸毒者。Mirtha表示，不要判斷他們，譬如有人說餓了，這個準媽媽會問對方想吃什麽嗎？針藥之外，她把溫暖帶給蒼生。

Amanda是婦產科醫生，片集開始時她剛懷孕，並準備之後搬到加州跟在當地工作的丈夫一起。產檢期間發現胎兒可能有問題，但她和丈夫還是決定保留BB；有一個環節很搞笑，Amanda見過很多孕婦分娩一刻才知胎兒性別特別開心，所以她也希望保持秘密，丈夫卻不願意。見她工作繁忙，很多時當值都是偷時間小睡片刻，每次接生又很高興地對BB說：「生日快樂！」Amanda雙親都是軍中醫護，她說追隨他們步伐是順其自然，但同時貢獻出黃金10年。最後一集她順利誕下女嬰；遷居加州後，美媒還訪問過她，為什麽願意拍攝這紀錄片集，尤其連分娩時也出鏡了。Amanda說身為黑人、女性、懷孕醫生駐院期間所面對的挑戰，這多重身分在電視節目並不常見，她希望對這片集有所貢獻。

當無綫劇《那些我愛過的人》亞氏保加症醫生角色仍複製7年前韓劇《好醫生》，而且美日兩地先後翻拍，美版還發展到第3季，或者像《紐約醫生日記》這類真實記錄醫護日常的片集，更能啓發編劇創作。