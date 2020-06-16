無再聯絡黃心穎 許志安復工：不會忘記錯誤的傷痕

【明報專訊】許志安（安仔）去年4月被爆背太太鄭秀文（Sammi）跟黃心穎在車廂偷情，「安心事件」轟動全城，當日安仔火速舉行道歉記者會，自稱起了色心，是一個壞咗嘅人，並宣布由當日起取消所有工作，直至找回真正和正確的自己。閉關思過14個月的安仔昨晚終於復工，到九展為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，現場逾30傳媒採訪，場面墟冚。

記者：柯美

攝影：劉永銳

相隔14個月再於公開活動露面的許志安（安仔），左手戴上婚戒，精神尚算不錯，雖面帶笑容但神情有點緊張。9分鐘的訪問，安仔先剖白過去14個月的轉變、經歷及體驗，過程中眼濕濕，他多謝太太鄭秀文（Sammi）的支持和鼓勵。問到有否與黃心穎再聯絡，他表示無聯絡了。

經過沉澱靜思反省

安仔受訪問時說：「今年是寶麗金50周年，是一個特別日子，Joey Tang邀請我來ViuTV音樂節目《Chill Club》唱歌，我很開心可以出來。經過這段時間沉澱、靜思、反省和學習，令我成長很多。我覺得這時候出來是啱timing面對群眾和社會。有這件事發生，未來日子會行得更好，重新出發做好自己。」

安仔感謝這段時間太太Sammi、家人和朋友的支持和鼓勵，「這段時間多數在家陪家人，亦裝備好自己，睇書和做運動，鍛煉好自己，靜思己過，去想以後要點行、點做，現在是時候見大家，承擔之前講過的說話，重新出發」。問他是否全面復出？安仔稱不敢講，疫情影響很大，今天出來是講給大家知，他已準備好，「未來係點，我100%肯定充滿信心，會做得更好，何時復工就交給公司安排」。

「Sammi叫我對自己有信心」

安仔表示前晚失眠，不停問自己是否已ready？他說：「太太都同我講心態要正面，百分百ready和畀人睇到我的真心。」他稱面對傳媒有少少緊張，但也要勇敢面對。Sammi有什麼鼓勵說話？安仔說：「無特別講，叫我自然啲，要對自己有信心。」他稱以後的時間會好好修理自己，多陪家中15歲的愛犬Lucky，「牠身體開始差，我從牠身上學懂珍惜，照顧牠很花氣力，但是值得的，牠陪了我們那麼久，希望牠在倒數的日子開心和離開時沒痛苦」。

問安仔有否聯絡黃心穎？他斬釘截鐵稱無見了，「無啦，以前的事過去了，希望大家畀啲時間我，過去就讓它過去，但自己錯誤的傷痕是不會忘記的，會警惕自己，做好自己，提醒自己未來要做得更好」。提到已覓得新戀情的馬國明祝福他重新出發？安仔表示有睇報道，但馬國明和湯洛雯的感情事由他們去講較適合。

暫未有新工作 未來多關心社會

問到去年9月取消的紅館個唱會否再舉行？安仔表示未有打算，「今日出來是讓掛住我的朋友知道，我有信心向前行了，其他順其自然。傳我做梁漢文演唱會嘉賓，其實我未接獲邀請，但到時有時間一定去支持」。他稱暫時未有新工作，認為疫情對業界影響很大，之前他與蘇永康落區派口罩，又去做義工派飯，「見到些公公、婆婆，從中幫到我思考人生意義，未來除工作和照顧家庭，還會多關心社會」。可有信心挽回失去了的事業？安仔說：「 盡力啦，假以時日會畀大家睇到。」

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