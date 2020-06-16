賭王何鴻燊三七 超瓊四太避談長房內訌

長房何超雄（中）由5名外傭攙扶下步入佛堂，對於記者的提問不發一言。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】賭王何鴻燊5月26日逝世，享年98歲。昨日是賭王的「三七」，眾房的子女到大嶼山寶蓮寺舉行三七法事，他們於中午乘專車到達，各人一身黑色素服。

超雄被追訪不發一言

長房的何超雄率先到場，準備了大批寫上何鴻燊名字的祭品，在5名外傭攙扶下步入佛堂。她對記者追訪不發一言。何超雄是賭王元配黎婉華的幼女，她於6月5日透過律師向高等法院遺產承辦處登記知會備忘，要求法庭勿在未有知會她的情况下，將何鴻燊的遺產授予書蓋章。

超瓊：我哋要尊重先人

何超雄二家姐何超賢曾就事件接受傳媒訪問，稱超雄告埋啲無謂嘢。昨日何超賢未到場，賭王頭七法事時她的丈夫與女兒代表出席，昨日兩人也缺席。對於長房內訌，所有人皆封口不提。二房長女何超瓊說：「我哋今日唔應該講嗰啲，我哋要尊重先人。」

四房一家於12時半坐專車到達，四太梁安琪率先落車，她向現場記者說：「辛苦晒大家！」猷亨、超盈與丈夫辛奇隆、超欣、猷君與太太奚夢瑤隨後跟着落車，亦準備了數盤白花搬到佛堂。下午1時，三房超蓮與弟弟猷啟坐專車到場，三太陳婉珍未見現身，超蓮稱媽媽病了故缺席。

超儀：搞緊電影乜都唔知

二房超瓊、超鳳與細女、超蕸、超儀與老公陳子聰、猷龍則坐七人車到場。問到可有留意長房內訌一事？超瓊說：「嗰啲我哋今日唔應該講，我哋要尊重先人。」超儀亦說：「我唔知，乜都唔知，只係搞緊電影嘢，希望大家支持香港電影。」下午2時50分，超儀與老公陳子聰、猷龍同車率先離開，近4時，超瓊、超鳳及超蕸一起離開，超瓊透露喪禮安排將稍後出通告。之後三房與四房同車離開。問四太可有留意長房的內訌？她只拱手點頭沒有回應。

記者：林祖傑