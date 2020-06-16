馮盈盈攬實江嘉敏證姊妹情深 李佳芯避談雪藏 期待開新劇

【明報專訊】王浩信、李佳芯（Ali）、馮盈盈及江嘉敏等超過50名藝員昨日出席「TVB Amazing Summer」記者會。除了有視帝王浩信、視后Ali坐鎮外，活動另一焦點落在盛傳不和的馮盈盈和江嘉敏身上，二人台上大方攬腰笑晒合照，毫無芥蒂，並口徑一致稱大家關係不變。好笑的是馮盈盈席間頻頻被「抽水」，取笑她喜愛船P，又遭麥美恩揶揄，叫她不要亂上別人的船，便不會搞出咁多事；馮盈盈無力還擊只尷尬傻笑。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

受訪時，江嘉敏向憑盈盈撒嬌：「你唔好咁高啦，我著波鞋咋。」盈盈則笑說：「咁烏低就你囉。」盈盈稱昨日是二人去完遊船河後首度碰面，因之前各有各忙，她甚少外出，今次難得一起工作順便見面。再見會否尷尬？江嘉敏反問：「點解呀？」盈盈也說絕對無。

至於是否已相約與盈盈食生日飯？江嘉敏稱還在約緊，因最近趕拍《七公主》，她說：「放心，不會拖太耐。」今次算不算友情大考驗？盈盈坦言這些新聞對她們沒特別影響，只是她少用了社交平台，大家想多了，其實無咁戲劇化，二人關係不變。江嘉敏直言很少看娛樂新聞，都是朋友和記者問她才知，得啖笑，並說：「我覺得看得多這些新聞不太健康，因很多是無中生有，也有些是假的。」

Ali賣口乖 無被公司噤聲

早前傳因政治立場而被雪藏的Ali，為新劇《殺手》宣傳，問是否意味正式「解凍」？Ali說：「不回答解不解凍這個問題了，如果答完又傳我被雪藏，是無意思的。」除了期待《殺手》首播外，Ali更期待其撰寫的散文集快將面世，預計在書展推出，她說：「希望6月尾有個完成品在手，我2月開始寫，花了3個月完成。書中記錄我由細到大對一些事件的感受，包括對愛情的經歷和想法。（有否寫『被雪』期間的感受？）生活感受會有，但這些就毋須要特登去講。」

問到有否獲公司安排拍攝新劇？Ali表示一日未開工都不敢公布，因每日的版本都不同，但她心態上已準備好隨時投入工作，並說：「其實我上年年底才拍完《愛美麗狂想曲》，之後便寫書沒停過。」Ali稱公司無特別叮囑她之後要慎言，從來也沒有這方面的壓力。

王浩信讚陳自瑤身材好

王浩信和湯怡宣傳新劇《反黑路人甲》，二人劇中有感情線。湯怡稱這是她首套無綫劇，最難忘是被吊在廿幾樓，回想起都腳軟，稱當時嚇到真哭；王浩信表示該幕講他去救湯怡，他都很驚。驚都chok住救湯怡？他笑言：「今次觀眾會見到我最醜一面，因我角色是較滑稽和草根。」提到太太陳自瑤於《那些我愛過的人》中的泳衣Look獲網民讚索爆，王浩信直言有留意，他說：「她向來都弗。（拍之前你知？）知，希望觀眾支持。」

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