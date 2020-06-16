湯洛雯恨跟馬國明出埠拍拖 蕭正楠讚黃翠如慳家

【明報專訊】「湯馬戀」成為城中熱話，熱戀中的湯洛雯（靚湯）昨日與蕭正楠（阿蕭）、沈震軒及簡淑兒等於電視城出席無綫新劇《一笑渡凡間》（暫名）拜神儀式，全程笑不停，被阿蕭取笑「收穫豐富」。春風滿面的靚湯解釋向來笑點低，今次拍得很開心。

劇集快將煞科，靚湯坦言拍畢一定要好好休息，她說：「我要昏睡幾日，因最近日日外景，曬到很攰。（會否想去拍拖？）現在又不能出埠，可能約食飯，像正常情侶一樣。」談到男友馬國明被《鐵馬尋橋》幾兄妹詐型隱瞞戀情，靚湯表示很少講給人聽，想再穩定一點先講，而且大家都忙拍劇，無時間講，她說：「我好姊妹岑杏賢都不知道，並非特登隱瞞。」

《YES!》卡升值4倍

黃翠如日前在懷舊玩具店找到老公蕭正楠當年的《YES!》卡，還因售5元考慮買不買。阿蕭趁機讚太太說：「她真的很慳家，5元寧願買棵葱好過買我張卡。」他笑稱該卡已由當年1元升值到5元，阿蕭笑說：「（是）5倍喎，如果當年儲1000萬張，現在有5000萬啦。」

靚湯稱以前有儲何嘉莉同張栢芝，但就無阿蕭，還問對方：「是否『𠽌𠽌𠽌』年代？」阿蕭即尷尬說：「𠽌你個頭，等我還咁忍口不講你的戀情。」

簡淑兒除衫色誘阿蕭

首次拍古裝的簡淑兒，笑言為此劇獻出很多第一次，第一次拍打戲、吊威也和除衫，她說：「有場戲講我色誘阿蕭，我沒這方面經驗，故很大挑戰。還要大露背，不過已黐滿膠紙，但我不知原來連褲都要除，因要露腳，所以即刻搵打底褲，初頭除晒衫攬住阿蕭有點尷尬，但大家都很專業。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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