BTS網上開騷勁賺1.4億

BTS網上收費演唱會長約90分鐘，成員又唱又跳，並有遊戲環節。

【明報專訊】韓國男團防彈少年團（BTS）早前因新冠肺炎疫情而取消世界巡迴演唱會，不過組合活動未有停擺，前日為紀念出道7周年，首次舉行網上收費演唱會《Bang Bang Con The Live》，反應空前熱烈。

據韓媒昨日報道，這場演唱會吸引全球107個國家及地區的觀眾付費收看，「入場」人次高達75.6萬，比另一男團Super Junior早前舉辦同類活動的12.3萬觀眾，數目超出幾倍。今次BTS網上開騷，分為會員票價2.9萬韓圜（約185港元）及非會員3.9萬韓圜（約250港元），票房總收入接近220億韓圜（約1.4億港元），吸金力驚人。

提起BTS，所屬經理人公司Big Hit娛樂最近伙拍韓國有線頻道Mnet製作才藝真人騷《I-Land》，節目預計本月26日首播。韓媒昨日報道，日前節目錄影期間發生意外，一名工作人員及一名參賽者在移動舞台上摔倒受傷，前者墮台流血，後者更手臂骨折，需要送醫急救，可能被迫退出節目。

電視台方面表示意外發生後，已加強安全措施，強調已妥善照顧傷者。不過，有知情人士批評電視台事後未有加強防範，甚至要求目擊者簽署保密協議，嚴防有人爆料。