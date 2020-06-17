黃翠如幸福人妻 連詩雅渴望家庭

【明報專訊】黃翠如和連詩雅在新劇《那些我愛過的人》扮演姊妹，戲外也成為好友。不過在愛情路上，二人正經歷不同階段，翠如已找到終身伴侶，與老公蕭正楠愛得甜蜜，成為幸福人妻，並大談夫妻相處之道：「佢唔會改變我任何嘢！」相反最近被爆與陳家樂「暗撻」的連詩雅，仍在尋覓幸福愛情的路途，她承認渴望家庭生活，但現階段不急於出嫁。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

黃翠如與連詩雅劇中有段很重的姊妹情，因誤會讓二人心中有刺，心底其實很愛對方。翠如更因一宗車禍變成單親母親，與繼子和遺腹女相依為命，角色相當沉重，對當時仍處於新婚蜜月期的翠如來說，可謂一大挑戰。她表示今次是她從演以來遇過最痛的角色，在親情和愛情所經歷的都很苦澀，不停喊：「相比我以往演過的角色複雜很多，拍攝時心情真的很沉重。湊巧拍這套劇前休息了兩年多，其間我去了上堂，人生也有所轉變，這些成長的經歷助我很好地進入角色。」

「有很多眼淚是對住閨密才能流」

對連詩雅而言，今次是她首次主演的劇集，所以壓力頗大，因拍劇不同拍電影，有較深層次，幸有翠如和陳自瑤（Yoyo）兩名好姊妹，助她很快代入角色：「我記得第一日見翠如時，雖然我們完全不熟，但她主動跟我傾偈，並提議一起讀劇本和試戲，所以我們之後每次相處都是跳級般的了解和相識，我真的當了她是姐姐。Yoyo拍劇經驗多，在對白方面給予我很多意見。」

二人劇中有Yoyo這閨密；現實中，翠如說閨密對女生的重要是伴侶也無法取代，也是一個避風塘：「另一半對你的鞭策，你會覺得對方不懂體諒，但閨密的鞭策你會接受，而且閨密對你那份狠和刻薄，會令你成長，有很多眼淚是對住閨密才能流。雖然對方在馬來西亞，但我人生每次最悲哀的時候就會去找她。」翠如亦認同連詩雅所說，閨密不用常見面，因已知對方在心中有多重要，連詩雅說：「長大後會有很多好姊妹，但我最好的閨密是識於小學，大家關係保持到現在，見證住對方的成長和轉變，雖然現在各自有着不同的生活，亦很難常見面，但感情也不會變，我們小時候是會一齊洗澡的。」

「他縱我，不會改變我任何嘢」

在愛情路上，黃翠如和連詩雅正經歷不同階段，前者已升呢人妻，與老公蕭正楠經常放閃，甜到漏。面對愛情，翠如表示在婚前婚後有不同領悟：「以前我不明白為何要結婚，但結婚後便知道，當你覺得人生什麽都沒有，衰到貼地的時候，原來身邊還有個人陪伴，這是婚姻才會有的感覺，當大家互相許下承諾一刻，你會覺得二為一體，從此分不開。」流露着一臉幸福的翠如笑言二人沒特別相處之道，對方放任她去做自己喜歡的事情：「他縱我，多過我縱他，他不會改變我任何嘢，所以我們一路相處都很舒服。」

翠如表示與老公甚少有摩擦，就算之前一齊休息半年，朝夕相對也沒爭拗過，因平時開工已很少見面，所以更珍惜相處時光：「我們性格很相似，對任何事情都很率性，大家亦不是很堅持的人，由拍拖至今，我們都不需要對方去遷就自己。」翠如說成為「蕭太」後，丈夫對她拍親熱戲也沒特別限制，但她事前會通知對方，慶幸大家都是演員會明白：「不過我們通常都不會看對方的親熱戲，哈哈。」

至於何時再升一級做「媽咪」，翠如自言是隨緣的人，不會有計劃：「我是一個喜歡跟衝動走的人，計劃是用來改變的。」會否受現時社會環境影響不敢生？她表示任何時候都會面對很多環境和教育問題，身邊也有很多好與不好的例子，最重要從心出發。

「愈想擁有，反而愈易失去」

相反連詩雅的感情路可謂波折重重，她認同結婚需要衝動，過了就會變成理性：「愛情都是隨緣吧，當你愈想擁有一樣東西，反而愈易失去。」談到與音樂人徐浩分手，連詩雅否認與結婚問題有關，但自言成長於單親家庭，故渴望家庭生活。

眼見周柏豪和黃翠如等好友已組織美滿家庭，連詩雅羨慕有家庭的生活，但這不能強求：「我是很想有家庭，但亦驚太過倉卒，我不想要經歷離婚。我常問翠如是什麽驅使她覺得有結婚需要？她說是安全感。」不過她表示這刻不太恨結婚，希望看多一點這個世界。

連詩雅最近被爆與陳家樂暗撻，有傳二人拍攝旅遊節目時生情，他們未有否認戀情，且口徑一致說感情事不回應，似想保護愛苗，不過連詩雅也暗示男方已融入生活圈。她提到不信一見鍾情，一定要有相處過程，揀男友最重要合眼緣和感覺對，大家相處舒服和開心，外在條件向來並非首要，人始終都會老：「當你愛那個人，對方在你眼中會愈來愈靚，也會欣賞他所有的東西。」

服裝：Agnes b（黃翠如）、Kate Spade（連詩雅）

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