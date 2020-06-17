吳若希再懷孕日嘔12小時

吳若希表示3歲女兒Giselle（小圖）想要妹妹，但她一直教女兒要喜歡BB，所以Giselle知道將有個弟弟也很開心。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】吳若希日前透過社交網宣布再度懷孕，並透露今胎是B仔，昨日現身新城電台宣傳新碟《愛情無價》。穿平底鞋、鬆身半截裙未見肚的吳若希表示，懷孕14周，之前妊娠反應很嚴重，每天嘔足12小時，非常痛苦，現已漸入佳境，不過可能佗仔荷爾蒙分泌不同，辛苦過上一胎，連續工作兩天已疲憊不堪，不想落牀，行路5分鐘已想死，所以會盡量減少工作，「幸好現在只宣傳新碟，主要是坐着工作，暫時不會拍劇和主持《 姊妹淘》」。

她否認刻意追仔，家人對BB性別亦沒特別要求，她笑謂：「又不是有幾百億身家。」已湊成「好」字會否「封肚」？她說若家庭環境許可，希望生多個，但明白養育小孩要花很多資金和心力，所以除非身家暴漲或移民，不然不會生第三個。她說：「老公喜歡仔，因為可陪他踢波。（老公貼身照顧？）是，懷孕後，我發覺自己蠢咗，反應又慢咗，但好處是可以不停點老公工作，難得有一段時間可以勞役他；他好搞笑，得知我懷孕，不是第一時間向父母報喜，而是打電話給上次照顧我的陪月，因為陪月照顧得我很好，小朋友又很快戒夜奶和不多喊。」

3歲女兒Giselle知道快將有個弟弟，有什麼反應？吳若希說：「她還是想要個妹妹，不過，我一直灌輸她要喜歡BB，所以她知道將會有個BB都很開心，但說不會和弟弟分享衣服和玩具。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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