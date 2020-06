許安志復工 舊愛戀好姊妹 黃心穎認借文抒發：有的人輕如鴻毛

【明報專訊】許安志與黃心穎的「安心事件」經過14個月,涉事的許志安回到太太鄭秀文身邊,前日正式復工,他說:「不會忘記錯誤的傷痕。」馬國明跟黃心穎分手,近日跟曾是黃心穎閨密的湯洛雯譜「湯馬戀」,向幸福進發。四角關係中的黃心穎,去年12月回港,未有新動向。連日馬國明與許志安的消息,令黃心穎再受注目,昨日她在IG動態貼圖,是一篇有關愛情的文章:「有的人和事,你本以為很重要,非要不可,但到了這些重要關頭,原來只是輕如鴻毛……」似有弦外之音。

娛樂組

黃心穎收到胞姊傳給她的一篇鼓勵文章,是作家李專的作品,她說因為太多人問候她是否ok,她說:「Thank you and don't worry,life only gets better.(謝謝,不要擔心,生活只會變得更好)」

李專的文中提到「人生裏必然出現一些很難解決的逆境,不要埋怨與避開它,因為這既是你的苦難,同時亦是你很好的過濾器。」「有的人你以為患難中會見到真情,但其實人家只有能力陪你走高山,卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷,最後令你大失所望;有的人和事,你本以為很重要,非要不可,但到了這些重要關頭,原來只是輕如鴻毛」。最後提到有的極限以為自己不可能達到,但經過劫難,才體會到只有當下的極限,沒有人生的極限。

準備隨時重新出發

當馬國明與好姊妹湯洛雯公開戀情;許志安正式復工,黃心穎引用的文章難免令人覺得有弦外之音。昨日黃心穎回覆《明報》,是否對近日的事有感觸?她笑說:「因為實在太多人問我有無事。咁啱呢篇文章好似capture晒我啲感受,所以一次過跟大家分享。」

舊愛馬國明與許志安也重新出發,問她準備好了沒有?她說:「一直都在準備中。(何時出發?)有update再同大家分享喇。」黃心穎表現正面,說會向前望。

由於黃心穎轉發有關文章,作者李專昨日也在IG回應,說文章是有感而發,一百種人可能有一百種解法,無論如何能減輕大家心中的糾結就好了。他又說:「關於對事情的看法,由於我對某些當事人略有交情,所以出於尊重和道義,在此避談了,不好意思。」