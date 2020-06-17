吳岱融向「湯馬」催婚 樊亦敏爆馬國明偷望女友

【明報專訊】吳岱融、樊亦敏（Amy）、杜大偉昨日於元朗出席地產舖開幕禮，在疫情下仍實施「限聚令」，吳岱融表示難得出席多人熱鬧場面，他稱知道「限聚令」將放寬，讓他可重回球場踢足球，感到非常期待，他說：「我做慣運動，無波踢好辛苦。」Amy自嘲一向無運動習慣，所以身形向橫發展。

吳岱融最近忙於拍攝劇集《BB大晒》，對於劇中兒子馬國明（馬明）和湯洛雯（靚湯）爆新戀情，吳岱融大讚二人登對，並公開催婚，他說：「我有恭喜馬明，戥他開心，他年紀不小啦。我37歲結婚都被人話遲，靚湯家庭背景好，他們公開戀情，我才知靚湯是湯鎮宗個女，湯鎮宗、湯鎮業都是我老友，如果將來請飲我會去。馬明本身都是筍盤，好惜媽咪，他人緣又好，如果靚湯能夠嫁畀他，真是恭喜。」

他又大爆拍劇期間發現馬明與靚湯交往的蛛絲馬迹，並說：「我經常見到馬明跟一個古裝女俠在公司傾偈，我不好意思走過去騷擾他們。」

馬明行迹可疑

Amy也笑言一早發現馬明行迹可疑，她說：「馬明平時放工急急腳走，最近見他明明已收工，但搬了張外景櫈入化妝間，坐在蕭正楠隔離傾偈，我都覺得奇怪，以前不覺他和蕭正楠那麼好感情。我當然無察覺什麼，他是視帝，眼神收得好，原來他把口傾緊偈，對眼望緊第二個。」她稱馬明深受服裝間姐姐的歡迎，一班姐姐都替他找到對象開心。

記者：鍾一虹