無綫連開兩齣重頭醫療劇 鍾嘉欣歸隊 李佳芯有望解凍

《白色強人》在深圳萬科中心（下圖）取景，估計下月仍難以到內地拍攝，所以下月開鏡的《兒童醫院》，很大機會要重返電視城的涼亭（上圖）扮醫院。

鍾嘉欣（上圖）將演出《兒童醫院》，有傳李佳芯（右圖）也在演出名單之上。

【明報專訊】無綫去年推出醫療劇《白色強人》，題材吸引贏口碑，省靚招牌。今年下半年度，無綫連開兩齣醫療劇《兒童醫院》與《白色強人2》，皆是重頭製作的合拍劇，分別於7月與10月開鏡；除召集多名視帝、視后演出外，還有外援周家怡，以及在加拿大忙於照顧子女的鍾嘉欣歸隊，而且兩劇皆由最近蜜運中的馬國明擔正扮演醫生角色。

日前傳出鄭嘉穎「代妻還債」返無綫拍《兒童醫院》，他雖然否認因太太陳凱琳合約未完，所以幫忙接拍TVB劇，但承認接洽中。《兒童醫院》卡士近日在網上曝光，除鄭嘉穎、馬國明、周家怡與鍾嘉欣的雙生雙旦外，演員名單還有羅仲謙與李佳芯；角色介紹李佳芯飾演的梁思雅，是暗戀羅仲謙。

李佳芯去年在社交網呼籲登記做選民，被內地網民認為是政治表態而封殺，她在《BB大晒》與《踩過界II》疑因此被易角。無綫一直低調處理，讓她靜一靜再試水溫，今次網傳的《兒童醫院》演員名單見李佳芯名字，她是否獲解凍？惹來揣測。

李佳芯早前出席活動被問及是否接拍新劇，她的回應有所保留，「一日未開工都不敢公布，因每日的版本都不同，我的心態已準備好隨時投入工作」。不過演員名單又傳有另一版本，並沒有李佳芯的名字，由於該劇與內地合拍，李佳芯可能被視為敏感人物；孰真孰假大概要待劇集正式開鏡才知道。

周家怡返無綫拍劇擔正

就《兒童醫院》網上演員名單向監製方俊華求證，他說：「演員都定得七七八八，我沒有留意網上演員名單，劇集7月開工，大家好快知道。」方俊華又稱，有關劇集詳情要待公司公布，不便透露。《兒童醫院》兩名女主角是周家怡與鍾嘉欣，後者婚後在加拿大生活，2018年曾參演《再創世紀》，在當地拍攝。今次她返港拍劇，相信角色與片酬相當吸引，記者聯絡嘉欣，但她暫未回覆。

至於2011年離開無綫的周家怡，近年加入英皇，她主演ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》與最近播出的《歎息橋》均贏口碑，內地豆瓣網給兩劇評分皆是8.9，評價頗高。今次她回巢拍無綫劇跟監製方俊華與編審潘漫紅有關，皆因他們是當年HKTV劇集《導火新聞線》的台前幕後鐵三角，總導演方俊華當年大膽起用周家怡擔正，並成功出位。記者聯絡周家怡，她承認將接拍《兒童醫院》，問她是否聲價十倍？她笑說：「我唔講呢啲嘢！總之開心再合作。」

靚景難尋 電視城涼亭變醫院勝地

《兒童醫院》7月開拍，演員名單未公布，據知劇組要先解決場景問題。去年播出的《白色強人》醫院場景，是在深圳的萬科中心拍攝，環境超靚，對製作有極大幫助，男主角馬國明也曾說在香港難以找到這些場景。不過新冠肺炎疫情未過，《兒童醫院》7月開工，劇組不能返內地取景，要在香港找合適場景亦很困難。過往無綫劇集拍醫院戲，大多在電視城餐廳外的空地加涼亭取景，堪稱醫院場面「勝地」，未知劇組會否製作新場景。

胡定欣陳豪加盟《白色強人2》

至於《白色強人》拍板開拍續集，馬國明、唐詩詠與郭晉安等原班人馬外，胡定欣與陳豪會加盟鬥戲。監製羅永賢回覆稱，《白色強人2》還在籌備階段，現正搞緊劇本，預計10月開鏡。

娛樂組