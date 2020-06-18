效力無綫23年 3月拍畢《食腦喪B》完約 老公唐佳：雪妮身體差要退休

【明報專訊】現年73歲的雪妮在無綫效力23年，近日在無綫官網發現不見雪妮姐資料，惹揣測會否跟今年初離巢的劉江一樣減半人工再減騷？記者致電雪妮，接聽電話是其夫唐佳；他承認太太約滿離巢，稱因年紀大、身體差， 「今年3月拍罷《食腦喪B》就完約，無綫有和我太太傾續約，但她年紀大了，身體又差，耳仔不靈光，腳又唔得，之前不慎跌倒，膝蓋爆裂。（會否不捨得？）沒有，她身體狀况咁差，想做都做唔到，年紀大唔到你話事。我都想她退休，身體要緊，捱到病仲衰」。佳哥稱會跟太太過優閒生活。

憑《女黑俠木蘭花》走紅 1997復出拍劇

雪妮是粵語片時代花旦，有「甜妹妹」之稱，1966年，憑《女黑俠木蘭花》成為當紅打女；1969年，雪妮下嫁武師出身的唐佳後宣告息影，專心相夫教子。直至1997年復出加盟無綫至今，演出過不少劇集，主要演母親和奶奶角色，2013年在《萬千星輝頒獎典禮》獲頒「傑出演員大獎」。雪妮姐3月正式約滿離開無綫，《食腦喪B》和《踩過界II》是她的告別作。

麥凱程被「被消失」

另一方面，在無綫藝員榜「被消失」的還有在《降魔的2.0》演「降魔富二代」施勞斯的麥凱程，有傳他去年底涉參加社會運動被捕，遭無綫勒令停工，他返回法國。無綫曾回應稱跟麥凱程失聯，找他的家人也聯絡不上。昨日傳出他在藝員榜「被消失」，估計已結束合約。麥凱程在社交平台上載「施勞斯」劇照留言，「非常感恩觀眾嘅支持，非常感恩幕後嘅支持，無論點都好，我都會繼續為呢個世界降魔伏妖 #再見啦勞斯」。

記者﹕柯美