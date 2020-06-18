撇甩麥美恩 創作個人節目圓夢 許文軒發憤目標做金牌司儀

熱愛音樂的許文軒，不奢望實踐歌星夢，不過有機會唱歌亦會一試。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】無綫娛樂男主播許文軒（Edmond）與麥美恩傳緋聞，以「四個酒窩」為標誌，情侶檔拍住上提升人氣。入行14年的他終於捱出頭，最近首度推出個人主持節目圓夢，下一個目標，朝住金牌司儀進發。

當年從澳洲讀完書回港發展的Edmond，曾參加全球華人新秀歌唱大賽，與陳偉霆屬同屆參賽者，後來考入娛樂新聞台當主持起步，默默耕耘14年，慢慢獲公司賞識，加上遇到好拍檔麥美恩（Mayanne），憑緋聞情侶檔的形象入屋，雙雙被捧為大騷《勁歌金曲頒獎典禮》司儀，再合作主持綜藝節目《粵講粵㜺鬼》，今年他再度升級，單人孭飛主持音樂清談節目《我們的音樂時代》。

Edmond透露2018年自薦做這個計劃，由籌備、邀嘉賓、找拍攝場地、剪片，全程一腳踼，曾擔心節目難產，過程煎熬，他說：「終於等到節目播出，感覺好夢幻。我曾經有包袱，擔心觀眾嫌清談音樂節目好悶，結果見到網友留言讚賞，有口碑就開心，沒有收視壓力。」

死纏爛打邀受訪者

節目中，Edmond邀來不同的音樂人解構謬誤、揭密等，機會難得，當中對訪問雷頌德、倫永亮、作曲人澤日生印象難忘，他說：「雷頌德移民了英國，有次回港4日錄音，都肯抽出其中一天早上幾小時受訪，還分享跟兩大天王黎明和郭富城合作鮮人為知的事，好多謝他。倫永亮是大師級，估不到受訪前搜尋過我的資料，知我熱愛唱歌，即場跟我玩合唱，既驚喜又淆底。有些創作人不慣出鏡婉拒受訪，我靠死纏爛打，作《富士山下》的澤日生曾憂慮出鏡影響正職，最後因為對音樂熱誠而答應受訪。」

提到他嘗過在街頭演唱滿足唱歌興趣，贏得「民歌王子」區瑞強青睞，邀任其伊館個唱暖場表演嘉賓，Edmond感激這名樂壇前輩提拔，但不敢奢望實踐歌星夢，他說：「做主持才是我主要職業，將來有機會唱歌都會試，我覺得唱歌應該是輕鬆事，不想有壓力，當歌手唱不好，就要面對抨擊、自責。」

怕Mayanne嫁唔出

Edmond認主持方面跟Mayanne很合拍，他說：「只要有錢搵，我和Mayanne就合體，上年我們跟鄧智堅、戴祖儀4人合作節目《粵講粵㜺鬼》很有火花，今年節目會添食拍續集。」

追問他和Mayanne感情發展？Edmond笑言已澄清緋聞多次，只是無人信是假，他說：「我唯有相信大家想睇我們擦出火花，那就繼續滿足需求啦。好多朋友都問我呢單緋聞，又讚Mayanne幾好，我說她的確幾好，不如介紹給大家啦。我真不好意思，驚影響Mayanne找真命天子，如果她嫁不出……不要怪我。」笑問Mayanne如果嫁不出，他會否做她的好歸宿？Edmond睜大眼問：「咁爆？哈哈。」他稱家人從不催婚、不干涉做幕前，反令他悔疚，並說：「做呢行十幾年，掙錢幾多呀？沒有攞太多錢回家，近兩年多了工作，減少陪媽媽，真想請家人去旅行還心願。」

同期出道的陳偉霆如今身價破億，Edmond戥對方高興，但不會拿來比較，他說：「同屆十幾名參賽者，只留下我倆做這行，已很難得，前兩年還有聯絡，想約食飯聚會，但他忙內地發展，我知自己位置，睇得開。」

場地提供：HAKU Curated by Hideaki Matsuo

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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