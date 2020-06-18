【開箱】疫情拖累票房彼思「靈丹」失效 《1/2的魔法》兄弟父子情深

【明報專訊】彼思動畫創下無數票房神話，由《反斗奇兵》、《海底奇兵》到《超人特工隊》都是叫好叫座的系列。《怪獸大學》丹史格倫（Dan Scanlon）執導的《1/2的魔法》（Onward），是彼思最新作品，原定今年4月9日復活節檔期在港上映，撞正新冠肺炎疫情爆發，戲院關閉，最終改期至今日開畫。《1/2的魔法》可說不幸，今年2月21日在柏林影展舉行首映禮時評價不俗，3月6日在美國開畫，首周末收3911萬美元，在彼思出品來說已徘徊低位，其後疫情爆發，映期未完已被迫落畫，最終美國本土收6155萬美元，暫時全球票房也只剛過一億美元，距離收支平衡尚遠；過往《恐龍大時代》全球收3.32億美元，已是彼思歷來最差成績作品，多得疫情大爆發，《1/2的魔法》幾乎篤定取而代之。

「復活爸爸」只剩下半身

其實《1/2的魔法》保存了彼思動畫有笑有淚的傳統，故事講述在奇幻精靈世界，年輕的兄弟肥巴和仁仔，父親早逝；弟弟仁仔16歲生日當天，獲家傳之寶「巫師魔杖」，可令父親翻生，重聚一天。不過他們的半桶水魔法，搞到「復活爸爸」只出現下半身，兩兄弟為了趕及在24小時之內「還原」父親，遂展開奇情之旅。電影請來超級英雄主角「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）和「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）分別聲演仁仔和肥巴，導演丹史格倫大讚兩人投入；基斯柏特和湯賀蘭亦表示，深受故事的父子情和兄弟情感動，看到眼濕濕。

《1/2的魔法》的故事意念源自導演丹史格倫的經歷，片中的兄弟情與父親的關係，也是他現實生活的寫照，「爸爸在我一歲時已過身，他對我和哥哥來說是個謎。有天親人給了我們一盒爸爸留下的錄音帶，他只說了兩個字 『Hello』和『Goodbye』，卻帶給我和哥哥很奇妙的感覺；這令我想到每個人都有離世的親友，若可與他們再次相聚一天，會是多麼難能可貴！」導演丹史格倫又反問，「假如可再見一名已故親人24小時，你會願意付出多少？」他認為這個主題，人人都會有共鳴。

動畫版的《哈利波特》

由於講述奇幻精靈世界，肥巴和仁仔又手執「巫師魔杖」，尤其後者滿有操控魔法的天分；片中出現精靈、人面獅、半人半馬、小妖精、獨角獸、寵物噴火龍等不同角色，十足動畫版的《哈利波特》。此片也像其他彼思動畫，講述主角的成長，湯賀蘭聲演的仁仔出生沒多久父親逝世，一直渴望見對方；欠缺自信的仁仔，無論跟同學相處，或者學駕駛都畏首畏尾；基斯柏特配音的肥巴跟仁仔剛好相反，大情大性，勇於冒險，是屬於「有前無後，打死罷就」的典型，但他後來跟弟弟交心說，在父親彌留之際，他也曾很害怕，不敢進病房看他，所以從此對自己承諾要無畏無懼。

長兄代父陪伴成長

懂得使用魔杖的卻是欠缺自信、內向又怕事的仁仔，其實導演把魔法比喻為潛能，「要運用魔法，你必須相信自己」。片中有一幕仁仔需要施展魔法到峽谷的另一邊，才能打開吊橋，讓肥巴開車載半截爸爸過來。肥巴鼓勵仁仔必須有信心，施了魔法後懸空的地方就會變成平路，最初仁仔不肯相信，要腰纏麻繩才敢踏出第一步；途中自信心築起，即使麻繩鬆開了，他渾然不覺的已走到彼岸。敢於冒險，才會有非凡經歷，仁仔經過種種試煉，終於明白長兄代父，陪伴他走過成長的路；父親的角色與形象，早已在哥哥身上得到補償。

上映日期：6月18日