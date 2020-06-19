無為老公出軌揼心口 鄭秀文強烈感覺安仔變踏實

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）老公許志安（安仔）去年4月跟黃心穎爆出車廂偷情，「安心事件」轟動全城。安仔當時開完道歉記者會承認是「壞咗嘅人」後，即時停工閉關反省。經過14個月，安仔在本周一（15日）復工錄影音樂節目，眼濕濕向傳媒剖白過去一年多的心情，表示獲老婆Sammi鼓勵，叫他要有信心。Sammi昨日為電影《聖荷西謀殺案》宣傳，說見到安仔跨過這一步好戥他高興，夫妻有事就要一齊面對和承擔，覺得安仔變得踏實，「人生跌低一次，並非不是好事」。她又笑稱未有因老公出軌事件「揼心口」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

鄭秀文（Sammi）與許志安（安仔）被譽為樂壇「金童玉女」，兩人由出道開始，相戀超過30年，感情可說峰迴路轉，經歷拍拖、分手、復合、結婚。去年安仔與黃心穎發生「安心事件」，安仔公開道歉認錯，並暫停所有工作，說直至找回一個真正和正確的自己，重新檢視怎樣做人。他停工14個月後，本周一復工參與ViuTV音樂節目《Chill Club》演出，他以真誠態度面對過錯，宣布重新出發，眼濕濕感謝家人和老婆Sammi陪伴走過低潮，Sammi更鼓勵他復工要有自信。

面對群眾是必然一步

Sammi昨日到北角為電影《聖荷西謀殺案》做宣傳，被問到安仔這段低潮期，她如何給予支持？她說：「沒刻意，大家住在同一間屋，就是一步步來，始終是他出來面對群眾，承擔自己的事，這個是必然一步，但沒預計何時，他都有問我意見，我叫他自己決定，覺得ready就做，我會支持，亦叫他練好歌，ready面對，比是否復出更重要。 」她明白安仔經歷這件事，要面對所有人和事並不容易，是個好大心理關口，故見到他跨過這一步，都戥他高興和安慰。Sammi有看安仔復出活動的受訪片段，覺得他表現OK，「事前我不知他會說什麼，只叫他保持自然，用發自內心講出過去年幾的感悟。至於觀眾有何評價，可能反應會好震撼，就不要介懷，其他事就交給上帝。我覺得他講完舒服咗」。

兩公婆一齊面對承擔

與安仔的感情有否跨進一步？她說：「我不敢講跨不跨進，總之都是一齊面對，不是有事就得他一個人面對，夫妻其中一個有事，就要一齊面對和承擔， 這是一種關係或婚姻入面要學習的事。」

「經歷過由臭Four到𠵱家」

Sammi被問到面對這一關是否壓力很大？她稱信仰對她的支持好大，加上遇事時正值開演唱會，正好幫助她分擔煩惱，直至個唱後休息才慢慢整理，「大家不用擔心我，我不會揼心口」。她和安仔是否因經歷改變好多？Sammi說：「其實我10年前已憑信仰改變人生觀，而這件事令我變得成熟，但對他改變好大，他變得再踏實咗，認清生命入面什麼最重要，我作為身邊人感覺好強烈，將來就等大家慢慢感受他的改變和進步。」Sammi有感而發說：「我有時覺得人生跌低一次，並非不是好事，我都經歷過由臭Four到𠵱家，是一個階段，當然過程好慘烈、好痛苦，但回望過去覺得值得，因為變得更好。」