沒留意黃心穎發文 湯洛雯想瞓覺多過拍拖

【明報專訊】湯洛雯（靚湯）與蕭正楠（阿蕭）合演新劇《一笑渡凡間》昨日煞科。靚湯被問到是否可專心跟男友馬國明拍拖？她支吾以對說：「我會瞓覺先！再做些正常人會做的事，媽咪也快將生日。（叫男友一起慶祝？）唔知呢，未有任何計劃，因開劇較難約。連慶祝父親節都未傾，工作為先。」阿蕭插嘴說：「不要緊啦，你已送了最好的父親節禮物，聽聞你爸爸很開心嘛！」

馬國明日前在社交網上載彩虹照，暗示想起她？靚湯笑言：「我看不到彩虹喎！他好彩囉！（最好彩是識到他？）我滴晒汗啦！」馬國明最近活躍社交平台？靚湯笑稱男友有請教她，但並非全部她教，幾個功能很容易學。談到黃心穎在社交平台轉發文章，內容似有弦外之音？靚湯表示沒留意，因每日忙拍劇，連自己新聞也未有時間看，放工只想睡覺。

阿蕭被老婆黃翠如踢爆一早知「湯馬戀」，他說只跟翠如說過馬明和靚湯都是單身，都好合襯，「我驚估錯就尷尬啦！你知公司幾多流言蜚語。我又不是八卦的人」。靚湯亦做證，稱阿蕭從未過問。

否認取代李佳芯演《兒童醫院》

馬國明下月將參演新劇《兒童醫院》，昨日有傳李佳芯角色被靚湯取代，若屬實是兩人拍拖後首度合作。不過向馬國明求證時，他疑惑說：「我唔知佢（靚湯）有喎！」靚湯亦說：「無喎！我真係無收到消息。」她稱半年前有聽過可能有份演，但問經理人，好似無留檔期。

馬國明母親接受傳媒訪問說鍾意靚湯，讚她靚女、個人幾爽。兒子帶她回家見面時，靚湯還入廚房問有無要幫手！當問有否看過靚湯做戲？馬媽媽說有，但稱靚湯好似是頂了誰的角色！又稱馬國明大個仔，何時結婚由他話事。

記者：陳釗

攝影：劉永銳