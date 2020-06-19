「尊重女兒將來選擇 當演員都OK」 黃澤鋒做慈父惜晒小黃妃

【明報專訊】53歲黃澤鋒去年7月升呢做爸爸，迎來他的前世情人「小黃妃」黃熙恩。他與同齡老婆陳麗麗均視愛女為掌上明珠。黃澤鋒笑稱在家的角色是「黃飛鴻」，其祖傳家訓不能打女人，也不會鬧，故惡的部分交由扮演「石堅」的老婆負責。他是泰拳兼游泳教練，也期望女兒成為運動員，但知道無得逼，他尊重女兒將來的選擇：「若她想入行當歌手、演員，我都OK。」

記者：陳釗

黃澤鋒有女萬事足，他笑稱與老婆在女兒面前分別是「黃飛鴻」與「石堅」的角色，「所以女兒每次見到我都會雙眼發亮，聽到我的開門聲已嚷着歡迎。不過女兒個性很硬頸，有時被媽咪鬧完，就算我抱番，她都要發爛渣，我便跟她說不要推開爸爸那麼笨，爸爸呵住你，你可以照發爛渣。她又好似聽得懂，在我懷中大喊」。黃澤鋒表示現時所有時間都奉獻給女兒，在湊小朋友的過程中，也讓他更加明白為人父母真的很辛苦，一切以小朋友行先，「正如現在女兒要跟我們同牀，否則就爆喊，我迫於無奈下唯有換張大一些的牀，因女兒還在食人奶，比較黐身，這也是一種福氣」。

主持育兒節目趁機偷師

黃澤鋒最近為香港開電視主持育兒節目《我的志願速成班》，透過訪問不同界別人士，向家長們分享如何成為子女成長路上的領行者。培育子女過程是一大學問，當中父母擔任重要角色，初為人父的黃澤鋒稱也在學習中，「雖然我年紀大，但都是新手爸爸。節目中會講到例如小朋友將來想做醫生，那父母首先要從數理方面開始培育，有數據顯示，如小朋友5歲已學識游水，數學能力和身體協調度會好很多」。

問到女兒小黃妃可有展現出那方面的天分？黃澤鋒笑稱女兒現時最叻聽歌看電視，兼且不停地吃。至於將來，本身是泰拳兼游泳教練的他，當然期望女兒能繼承衣缽，成為一名運動員，但還要視乎女兒將來的選擇，如果女兒是對彈琴感興趣，也會讓她自由發展，「因運動員除了天分外很講求心智，就是我們所講的戰鬥之心，這個沒得逼。但我一定會教女兒學識游水和打拳；游水是求生技能，打拳用作自衛。但我不會自己訓練她，會交給我師父，因做教練難免會有惡的一面，免得父女感情決裂。我可能教天下人很叻，但唯獨教自己仔女不叻，我寧願在家呵她。所以我們行內習慣有兩種人不教，一是老婆、女友，另一個就是仔女，通常都鬧交收場」。

教游水打拳到80歲

黃澤鋒表示對女兒唯一要求就是無論喜歡與否都必須好好讀書，最好大學畢業，否則搵不到食，「之後她想做什麼工作都可自己決定，就算她說想做歌星、演員我都OK，最緊要自己喜歡。至於那些所謂『潛規則』，老竇在這個圈都打滾了30多年，可以教她化解」。黃澤鋒覺得父母就似一支「盲公竹」，子女有什麼問題，都會盡量解答，同時也希望培養女兒的獨立思考能力，「我將來總有死的一日，之後都要靠她自己思考事情，教識她思考和生活，總好過把所有錢都給她，錢很易花完，沒意思的」。黃澤鋒與太太不想老來成為女兒的負累，故兩公婆早已為將來計劃好，「起碼不用女兒養，食和住的問題我們自己能搞掂，我又可以繼續教游水和打拳維持收入，這些教到80歲都沒問題」。

「女兒出事會喊死」

常說女兒是爸爸的「前世情人」，所以爸爸都會將女兒的另一半視為「情敵」，若將來女兒十多歲帶男友回家見家長，他會如何「招呼」對方？黃澤鋒自稱是開通爸爸，女兒談戀愛沒問題，但前提是不要影響學業，「如你夾硬來，又打又鬧，她轉頭去跳樓點算？這對事情沒幫助，相反大家可坐下來聊聊，了解對方的想法。我最怕是他們不講，到真的出了事，我就真的喊死。所以我覺得從小與小朋友建立良好的溝通關係是很重要的」。

場地提供：The AIR（The ONE）