姬絲汀史超域演戴妃傳記片捱批 《哈利波特》男星新劇扮特朗普 獲讚造型神似

班頓基臣（圓圖）在新劇《The Comey Rule》扮演特朗普，單看剪影已維肖維妙。

【明報專訊】在荷李活鬧劇本荒的情况下，傳記片大行其道，更成為奧斯卡得獎指標，《吸血新世紀》女星姬絲汀史超域（Kristen Stewart）接拍新片《Spencer》，扮演已故英國王妃戴安娜，電影還未開鏡，先遭網民鬧爆。另一方面，曾在《哈利波特》戲中飾演「瘋眼穆敵」的班頓基臣（Brendan Gleeson），在美劇《The Comey Rule》扮演美國總統特朗普，雖然劇照只見側面剪影，已獲讚維肖維妙。

繼《海嘯奇蹟》英國女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）於2013年上映傳記片《戴安娜》扮演戴妃後，姬絲汀史超域亦將接拍新片《Spencer》，飾演同一角色，並由《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》智利導演Pablo Larrain執導，消息曝光後，網民反應兩極，有人狠批姬絲汀絕對不是理想人選。

新片講戴妃離婚心態

有網民批評：「姬絲汀扮戴妃完全是個笑話，她沒有積極樂觀的性格、天使般的笑容，更沒有光芒四射的風采。」不過，導演力撐姬絲汀是「當代最偉大的演員之一」，擁有神秘、脆弱、堅強等不同面貌，由她扮演戴妃可謂不二之選。

《Spencer》以1990年代初期為背景，講述戴妃決定與查理斯王儲離婚前的心理轉變，以及她對兩名兒子的溺愛。不過，據報電影將不會涉及戴妃遇上致命車禍的悲劇結局。新片預計明年初開鏡，並於同年上映。

「特朗普」剪影夠吸引

雖然受疫情影響，第73屆康城影展未能以實體形式舉行，卻無阻全球發行商透過網絡進行買片，據報《Spencer》亦會參與「康城市場」的交易活動，且看反應如何。

提起傳記片，美國有線頻道Showtime早前宣布開拍一齣有關美國總統特朗普捲入「通俄門」事件的劇集《The Comey Rule》，故事改編自聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）兩年前發行回憶錄《A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, The Comey Rule》，昨日電視台公開兩張劇照，其中一張是《哈利波特》65歲愛爾蘭男星班頓基臣扮演特朗普，雖然只有側面剪影，未能清楚見到五官，但網民已經大讚造型神似。

另一張劇照是《絕世孖寶》謝夫丹尼斯（Jeff Daniels）飾演科米，像真度亦相當高，難怪網民對於《The Comey Rule》充滿期待。新劇長約4小時，將會分成上下兩集，預定在今年總統大選結束後，即11月在美國播出。