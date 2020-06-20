拍視頻寫「家書」冧爆粉絲 劉德華曬畫作讚女兒有藝術天分

【明報專訊】劉德華的歌迷會「華仔天地」前日（18日）32周年會慶，因新冠肺炎疫情持續，華仔今年未能與粉絲面對面開派對慶祝，他特別精心拍攝一段30分鐘的視頻，跟粉絲在網上聚會，除獻唱多首歌曲外，還親筆寫了一封「家書」，剖白32年來的心情，並公開與女兒劉向蕙（Hanna）在疫情期間一齊畫的畫作，大讚女兒有藝術天分。華仔表示女兒跟粉絲都是他的心肝寶貝。

劉德華一向視粉絲如「家人」看待，6月18日是「華仔天地」32周年會慶，因疫情關係，華仔未能與「家人」們像往年般面對面現場歡度，於是他拍攝一條視頻，前晚上載到官網「華博」，跟「家人」們來個網上聚會。

30分鐘的視頻內容充實，開首先是華仔深情寫給粉絲的「家書」，字裏行間細說過去一年因病和疫情影響下令演唱會取消，歲月如梭，發現眼角多了皺紋，長了白髮，這一切無論任何的改變，彼此「一家人」的心是永遠不變，他跟「家人」說：「我愛你！」

父女創作生日禮物贈朱麗倩

華仔在疫境下除了準備新工作外，他透露數月前與妻女返馬來西亞逗留一段時間，之後回港接受隔離。他先後跟太太朱麗倩和女兒共度兩個愉快的生日，他與女兒亦趁這段時間一起畫畫，其中給太太的生日禮物，就是他與女兒合力創作的愛心畫作，很窩心。視頻中華仔與大家分享與女兒畫的幾幅作品，大讚女兒有藝術天分，笑稱女兒比自己畫得更好，這些都是兩父女一起上網自學畫畫的成果。華仔又剪輯一段片送給女兒，出現一家三口手拖手的溫馨畫面。華仔又形容女兒與「家人」們都是他的心肝寶貝。

華仔還選唱了5首歌，包括《月亮代表我的心》、《笨小孩》、《我知道》、《 一起走過的日子 》及《情人happy birthday》。他又播放3部新片《熱血合唱團》、《拆彈專家2》及《香港地》（暫名）的預告片段；其中《香港地》片段首度曝光。跟粉絲的互動環節，華仔回答粉絲之前提出的問題，問他最愛的3部電影，華仔表示想再演一次雷洛，亦想留長髮演《天若有情》的經典角色，還有《瘦身男女》，可惜要增肥再扮肥佬很艱難！

華仔又特別準備蛋糕，因當日錄影現場的工作人員不多，他親自推出蛋糕，之後由結他手伴唱生日歌，與各地粉絲網上歡度一次難忘的周年聚會，華仔期待很快跟大家見面。

「華仔天地」助弱勢社群

「華仔天地」成立至今，除了不定時舉行粉絲聚會外，大家還兼任義工四出幫助弱勢社群。疫情期間，「劉德華慈善基金」捐款給不同團體，如購買飯券送贈社會基層、派發防疫物資，向有需要的人士伸出援手。

娛樂組