自誇推拿手勢達大師級 黃秋生：無戲拍可開班授徒

【明報專訊】由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂及湯怡主演的電影《死因無可疑》快將上映，身在台灣拍台劇的秋生透過視頻做訪問，為電影宣傳。

「林嘉欣可問鼎金像影后」

秋生與林嘉欣相隔4年再合作，今次飾演夫妻，秋生大讚林嘉欣演得很好，「她的角色很有難度，左眼弱視，要戴一隻特製隱形眼鏡，我看見都戥她辛苦，加上該角色身體又有缺陷，以肢體表達很費力，與以前演的靚女角色有很大反差，但她演得很好，有機會問鼎金像影后」。

問秋生可有信心憑該片4奪金像影帝？他笑稱現在財困，最需要現金，再沒戲拍的話，他要去當看更、揸貨車或做推拿師。原來他首次參演的台劇《四樓的天堂》飾演中醫推拿師，有專業推拿師在場指導，每次教授數招，日子有功，現已懂推拿，「由頭到腳都識得推，還幫自己推淋巴」。他又自誇手勢已達大師級，可以開班授徒。首次拍台劇的秋生表示各方面都很習慣，對手全是獎項級人馬，包括金馬影后謝盈萱、金馬新人王范少勳等，演技好又聰明。不過，因用國語講中醫專有名詞，也考起秋生，所以每天收工即返酒店背劇本。

自嘲智障 平時扮醒目

林嘉欣4年前在電影《暗色天堂》中被飾演律師的秋生在語言上糟質，今次反過來，秋生被林嘉欣在肉體上糟質，還說未見過秋生演弱者。秋生說：「我一向都是弱者，做番自己啫！我智障㗎，平時只是扮醒目。其實很多戲我都是演弱者，好似《淪落人》。」秋生爆林嘉欣「報仇」，拿起手袋不停打他發泄的一幕，因她忘記放了暖水壼在袋內，結果慘被真打，「好彩無仆穿頭，但真係好痛」。

記者：柯美