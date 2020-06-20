喜迎首個父親節 黎振燁林子善陳偉成型男變暖爸

【明報專訊】操得40吋胸肌、15吋麒麟臂、全身結實肌肉，黎振燁、林子善及陳偉成都為爆肌身形下過一番苦功，但他們最近不約而同改變了操練方式，日抱夜抱BB來代替舉鐵，搖身一變由型男變暖爸！今年，3人首度以爸爸身分，與自己的心肝寶貝慶祝父親節，他們異口同聲形容「第一次」心情特別興奮，心願都是盼小朋友健康快樂地成長！

記者：陳釗、林蘊兒

圖片：受訪者提供

黎振燁兒子出世半個月已近8磅重，英文名叫Jamond，中文名未定，暫時叫他「JJ」。黎振燁慶幸兒子易湊，食得又瞓得，屬Happy Baby，日間有家人幫忙照顧，夜間最大挑戰是每隔2至3小時就要起身餵夜奶，雖然和太太都犧牲睡眠時間，但當看到兒子笑，一切也值得。

黎振燁扮不到嚴父

黎振燁說：「我和太太講好，JJ喊時，絕不能即時抱以免縱壞，但見到他喊到滿面通紅就好心痛，忍不住又哄又攬，都是扮不到嚴父！我又留意JJ嫲嫲和婆婆幫他冲涼的手勢，會先幫他洗頭後才冲涼，等他有安全感。之後我會親自試，希望阿仔識做，畀畀面不要大喊！」黎振燁稱餵奶換片都沒有大問題，會細心為囝囝戴手套仔免抓傷面，又爆JJ天生表情和動作多多，「他是大眼仔，皮膚偏黑似足我，但面尖嘴仔細就似媽媽。他愛笑，肚餓和睡覺時都不會特別扭計，好少投訴。最緊要囝囝健康開心，不捨得他太快長大」。他認為父親節應該向天下所有父母致敬，正日已約定兩邊家人，三代同堂食餐飯，開開心心慶祝；至於兒子的百日宴，則視乎疫情有否進一步放緩才決定。

林子善主動搵工作

38歲林子善去年底升呢做爸爸，太太董佩欣為他誕下寶貝女林以晴（Jasmine）。為有更多時間陪伴妻女，林子善不但停工3個月，更退股冰室生意放棄做老闆，專心照顧家中兩名大小老闆，可謂廿四孝。今年首度以爸爸身分過父親節，林子善表示沒太大感受，因他覺得作為老公就有責任和義務照顧屋企，幾辛苦都要捱。湊巧父親節前一日是太太生日，他稱比父親節更重要，因母親很偉大，所以已向劇組請假為太太慶生。

林子善現在要努力工作「跑番啲數」，掙錢養家。做爸爸後，他的心態有很大轉變，他說：「我入行時跟住周星馳，他要求我們低調，這樣到我們出鏡時才會吸引觀眾留意，所以很多工作會推，之後嫌工作無聊又會推。但現在不會了，我什麼都做，盡量增加曝光率，因現在不止為自己，而是為了家庭，以前我是等工作，現在會主動開口找機會。」

有女萬事足的林子善，現時除了工作、健身外便全力湊女，他稱女兒很乖不難湊。當了半年新手爸爸的他笑說：「其實囡囡出世頭3個月，我每晚都負責湊女，最難忘囡囡第一次瀨便便，瀨到上背脊，又不能放她落牀，好頭痕，於是我單手抱住她，另一隻手幫她抹pat pat和準備冲涼用品，我記得那時是凌晨2時。」眨眼寶貝女已快將半歲大，林子善表示近個多月因拍劇，所以見女兒的時間少了，「真不捨得她大得咁快」。

林子善自認是緊張爸爸，但遇到事情都會保持冷靜，因作為一家之主，一定要夠硬淨。談到將來女兒讀書問題，他表示不會催谷女兒，因自己讀書不叻，「讀書是否叻，要視乎小朋友喜不喜歡。讀書固然重要，但我覺得做人的品德比知識更重要」。會否學鄭嘉穎兩年抱兩？他笑言不會了，因現時收入未必應付到，一個夠晒數。

陳偉成勝任做爸爸

陳偉成以往父親節都是跟爸爸、兄長的子女等一家人慶祝，今年正式加入「人父」行列，囝囝陳朗瑜（Adrian）快將3個月，新手爸爸因太開心而搞錯日子，「今年是我第一次做爸爸過父親節，好期待！上星期初見家人沒有聲氣，便問他們為什麼不約周日（14號）一齊慶祝，後來才知是搞錯日子，21號才是父親節，家人都取笑我太緊張。不過太太（黃樂樂）已代囝囝買了禮物送給我，好開心！」

陳偉成因擔心疫情影響，放棄請陪月和工人，只靠上網自學加上問朋友、醫生意見，再連同媽咪和外母幫忙輪流照顧BB，他形容好適應「爸爸」這份工，又得戚表示冲涼、換片、餵奶、掃風一腳踢兼完全勝任，他說：「初生嬰兒身體好柔軟，起初都不太敢抱囝囝冲涼。可能因我是髮型師，習慣用溫柔手勢幫客人洗頭，加上細心和有耐性，囝囝好聽話同受落。」別看陳偉成一身肌肉，以為他行事粗魯，事實家人都讚他湊仔叻。但陳偉成想不到囝囝很易醒，夜晚每隔兩小時便要起身餵奶，他笑言終於體會為人父母的辛苦及偉大。