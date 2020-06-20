木村拓哉《BG2》首播收視報捷 超越篠原涼子《超級特派員2》成今季日劇冠軍

菜菜緒（左起）、間宮祥太朗、齋藤工及木村拓哉，原班人馬演出《BG2》。

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演朝日電視台新劇《BG～貼身保鑣2》（BG2）前晚首播，劇中木村繼續扮演私人保鑣，首集有不少動作場面，正好讓他大顯身手，結果收視率錄得17%，暫時成為今季日劇冠軍，更超越2018年《BG～貼身保鑣》開播成績。

兩年前，木村拓哉主演《BG～貼身保鑣》，首度挑戰保鑣角色，粉絲相當受落，全劇平均收視率達15.2%，電視台乘勝追擊，今年初宣布開拍續集，原定4月首播，結果遇上新冠肺炎疫情爆發，劇集被迫煞停，直至本月初才復工。

動作連場大顯身手

《BG2》前晚首播，承接上季劇情，講述木村離開「日之出」警衛公司後，與拍檔《晝顏》齋藤工、《4分鐘的金盞菊》菜菜緒及《麒麟來了》間宮祥太朗，轉投專門保護政商界人士的新公司Kicks，首項任務是護送一名議員出席晚宴，其間遇上可疑人物，木村為保護同僚而受傷。

其後，一名即將刑滿出獄的殺人犯，請求木村保護他重返案發現場，可是上司以對方並非政商界人士為由拒絕。與此同時，木村發現公司與議員串謀安排疑犯施襲，藉以增加支持度。木村與公司鬧意見，決定辭職自立門戶，並接下該名釋囚的保鑣工作。

首集木村大顯身手，單人匹馬擊退敵人，制服可疑人物，還機智地洞悉殺人犯重返兇案現場，是為洗脫罪名，捉拿真正兇手。

最高瞬間收視21.3%

據日本傳媒報道，《BG2》首集錄得17%收視率，最高瞬間更突破20%大關，達到21.3%，超越上季首集15.7%的佳績。另一方面，比起日前首播、篠原涼子主演《超級特派員2》的14.2%開播成績更佳，暫時穩坐今季日劇收視冠軍。

《BG2》播出後，網民大讚木村表現出色，與齋藤工亦很合拍，二人展開任務前對表一幕很有型。首集創下收視佳績，木村昨日不忘透過社交媒體Instagram撰文感謝觀眾支持，又分享昨日因下雨而無法拍攝的心情。

早前受新冠肺炎疫情影響而停拍的春季日劇，如今陸續復播，下周將有綾野剛與星野源合演《MIU404》、平野紫耀與中島健人的《未滿警察Midnight Runners》登場，且看《BG2》能否守住收視冠軍的寶座。

文：蘇珮欣