103歲「軍中情人」Vera Lynn逝世

【明報專訊】被譽為「軍中情人」的英國傳奇女歌手Vera Lynn，前日在家人陪伴下，走完人生最後一程，享年103歲。白金漢宮發表聲明，指英女王伊利沙伯二世將會私下慰問Vera Lynn遺屬，而英國首相約翰遜亦透過社交媒體留言悼念：「她的歌聲充滿磁性魅力，在我們國家最黑暗的時刻，往往能振奮人心，並且流傳後世。」

1917年生於倫敦的Vera Lynn，從小已顯露音樂才華，7歲開始登台，11歲輟學並成為全職歌手，1939年她獲英國軍人選為最喜愛的女歌手，從此贏得「軍中情人」美譽。在第二次世界大戰期間，她遠赴埃及及印度等地表演勞軍，名曲包括《We'll Meet Again》、《I'll Be Seeing You》及《The White Cliffs Of Dover》等。

今年4月，英女王在新冠肺炎疫情下發表全國講話，便曾引用Vera Lynn的歌詞來鼓勵國民：「我們將會再見朋友，我們將會再見家人，我們將會再見。」而在上月慶祝歐戰勝利紀念日後，唱片公司重新發行Vera Lynn的精選專輯，並打入英國大碟榜第30名，刷新當地最年長歌手上榜的紀錄。有關她的公眾追思會詳情，遺屬表示稍後公布。