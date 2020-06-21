為兒子做「陪玩慈父」 細So被爸爸一封信感動到喊

【明報專訊】前商台DJ蘇耀宗（細So）育有6歲大仔蘇浪仁（Jack）及3歲細仔蘇㟍仁（Max），令他由浪子變成顧家慈父，以父親身分迎接第7個父親節，儘管已不是別人眼中的「DJ爸爸」，但對他與兒子卻沒什麼大不了，因在兒子眼中，他只是一名「講嘢爸爸」，從來也沒變過，兒子只知道爸爸靠講嘢搵食，而他心中最希望的，是有日兒子被問到爸爸做什麼工作時，會答爸爸是每日都和他們玩的人。

蘇耀宗（細So）表示即使當了爸爸，不會特別慶祝父親節，但每年都很期待兒子在學校製作的父親節卡，看看兒子會寫什麼送給他。自己同樣是爸爸的兒子，他就自認衰仔一名，從沒送過父親節禮物給爸爸，性格也似足爸爸，一切在心中，不過今年則有特別驚喜，在他穿針引線下，全家男人（他與父親、3名兄長）獲邀參與拍攝一個汽車廣告，他說：「很開心有此機會記錄一家人的溫馨時刻，當父親節禮物送給爸爸。」

「繼續做一個好人已足夠」

蘇爸爸對細So愛得低調，今年4月知道兒子被效力20年的商台解僱時，擔心得首度寫信鼓勵兒子；細So看着這封信，他感動得流下男兒淚，他說：「封信有4頁紙，當看完第一頁，我已頂不住要先收起來，內容大概是無論兒子發生什麼事都好，在別人眼中成功與否，在爸爸心目中已很成功，只要繼續做一個好人已經足夠。很多謝爸爸送給我這封信，也希望不會辜負他，我不知道算不算是一個好人，至少我會記住爸爸講過的話，向着這方向去做。」他表示待自己的兒子長大後，同樣會學爸爸這樣做，鼓勵兒子，但自己不善於以純文字表達，可能會選擇寫一首歌。

為兒子做好榜樣

細So為人直率，但從沒期望兒子跟他一樣，正如他的爸爸也沒要求他要成為怎樣的人，只是待他長大後，細心觀察他，繼而肯定他的方向和價值觀，他說：「對於希望兒子成為一個怎樣的人，我不敢用個教字，反而覺得他們來到這世界是讓我學習更多，我會跟爸爸一樣的做法，相信兒子長大後的價值觀亦不會跟我偏離太遠，身教好緊要，兒子都是以我作榜樣，只要以身作則就可以。」

不偏心 齊賞齊罰

細So認為兒子就如一面鏡，每每提醒自己應該要做什麼，他當兒子是朋友，不會擺起老竇款，做錯事同樣會道歉、不會死撐，在溝通方面，隔膜也會少一點。他亦從來不偏心，還刻意將兒子中文名改成讀法一樣，就是要兒子明白兩兄弟要不分你我，有賞兩個一齊賞，要罰同樣一齊罰。

陪伴重要過一切

成為爸爸後有何改變？他覺得自己在性格上沒有太大改變，唯獨最大改變是日日冲涼洗頭，他說：「以前覺得有需要才會冲涼洗頭，直至大仔出世便改變了，因大仔出世後6日，太太就入了醫院近半個月，其間我每日都要出入醫院拿太太泵出來的人奶回家，故一回家就要冲涼洗頭，每日出入3次醫院，就要冲3次涼、洗3次頭，便開始成為習慣。」

第二樣最大改變是為了兒子成長環境及教育，決定舉家搬到大嶼山貝澳居住，他說：「搬了入貝澳後，有次與太太和大仔Jack到大阪旅行，我問Jack喜歡大阪還是貝澳？他說：『鍾意大阪多一點，因為在這裏可以24小時見到爸爸、媽媽。』當時有點心噏，心想莫非要搬到大阪？原來即使搬到貝澳已花上很多時間陪伴兒子，但兒子仍覺不夠；其實在兒子這個階段，在什麼地方居住也沒所謂，陪伴是重要過一切，這是對父母一個好好的提醒。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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