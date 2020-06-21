何超儀撰文悼念賭王 「你讓我生命變得更燦爛」

【明報專訊】賭王何鴻燊上月26日離世，享年98歲。有傳喪禮將於7月舉行，何家暫時未有對外公布。何超儀昨日在社交網撰長文悼念父親，她回想2003年爸爸在澳洲送她出嫁，她說：「今天讓我好好的送別你，我知道你要往很遠的地方。」她相信他們終有一天會再相聚。

難忘蹺着爸爸手出嫁

超儀表示過往每次人生的重要時刻，如演出電影首映、頒獎禮，爸爸說想來觀看都被她拒絕，就算來了，她也避開耍彆扭，怕尷尬。唯獨她在自己的婚禮不再避開，好渴望蹺着爸爸的手臂出嫁。她2003年在澳洲舉行婚禮時天氣有點熱，她與父親坐在馬車上有點翳焗，爸爸穿著毛衣額上冒汗，但笑着對她說不熱，還知道她緊張，講笑話逗她發笑。爸爸落車時優雅扶她，又幫她整理裙襬，讚她很漂亮。父親之後一直微笑蹺着她踏上綠草地，握着她的手細聲說她結婚後，便是人生另一新階段。

「終有一天會再相聚」

何超儀感謝爸爸：「你讓我生命裏每一個重要的時刻變得更燦爛。那天你親身送我出閣，今天讓我好好的送別你。我知道你要往很遠的地方。在那裏，你再不會生病，每天你都可以瀟灑的說着你的笑話。而我們，終有一天，會再相聚……」

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