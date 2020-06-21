蔡思貝首認跟麥秋成戀情 入行後唯一男友 因了解分手

【明報專訊】現年29歲的蔡思貝是2013年港姐亞軍，加入無綫後備受力捧，不過她的負面新聞及緋聞不少，跟排舞師麥秋成的戀情傳得最耐，最新緋聞男友是胡鴻鈞。蔡思貝近日接受電台訪問，首度剖白與麥秋成由認識到分手的情路，她承認麥秋成是她入行後唯一的男友，讚對方是好男人，分開因為他想穩定說要照顧她，但她剛發展演藝事業，兩人追求不一樣。昨日蔡思貝出席活動，澄清麥秋成沒向她求婚，他們是因了解而分開，保持朋友關係。她亦重申與胡鴻鈞只是好朋友。

蔡思貝接受商台《1圈圈 星光背後》節目主持梁泰來訪問，談到入行以來緋聞不斷，她稱13歲開始分別於新西蘭及德國讀書，男仔頭性格，對異性無避忌。她先後與麥秋成、洪永城、王浩信、張振朗、余德丞及胡鴻鈞傳緋聞。她並承認跟麥秋成的戀情：「我回港後，只跟麥秋成拍過拖，其餘都是好朋友、好拍檔。如大家心水清，胡鴻鈞當年和我一起演《衝線》，與余德丞經常3人一起吃飯；我現在是單身。」

自認戲屎 拜師學藝

她公開與麥秋成相識經過及分手原因：「秋成是好男人，我初入行在影樓影完雜誌相，化妝師朋友邀請我參加聖誕派對而認識他。他走進來跟我聊天，很浪漫說：『在整個場合只看到我一個人！』我們做了9個月朋友才開始拍拖，分開是因為他想穩定說要照顧我，而我才剛進這夢想的演藝行業，不想這麼快穩定，大家追求不一樣。」兩人至今是好朋友，仍有聯絡。

蔡思貝又談到選美後即有機會拍劇集，令她興奮開心至冲昏頭腦，因而撞板。她最初活在自己的世界不理人，不跟人打招呼亦不會微笑，被指不可一世。其實是她不懂處理，以為有戲演就足夠，怎料出來是「一pat屎」。她審視自己不足，跟黃秋生及甄詠蓓學演戲，因壓力累積導致患上情緒病。

否認麥秋成曾求婚

蔡思貝昨日為《big big shop感謝祭》錄影，問到舊愛麥秋成是否曾向她求婚？她說：「大家想得太遠了！絕對沒有，真的因了解而分開，很正常地拍拖然後分手。」對於麥秋成初認識的浪漫說話，她自言是水瓶座、超級浪漫派，看任何愛情電影和小說都會喊，是個非常浪漫到有少少離地的人，故用的形容詞比較浮誇。她與麥秋成分手後保持朋友關係，經常互相問候，但沒有八卦對方感情事。麥秋成與蔣家旻傳緋聞，會否嬲對方這麼快有新戀情？「不會！分了手當然要和其他人一齊，好正常」。她重申與胡鴻鈞只是好朋友，現階段無時間拍拖：「即使現在有鍾意的人向我求婚，我亦不會應承，因為在事業上仍有追求，感情方面我很佛系，還是看緣分！」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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