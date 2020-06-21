馮盈盈戴鑽戒疑被求婚

馮盈盈在社交網上載無名指戴上鑽戒的相片，惹來被求婚揣測。（網上圖片）

【明報專訊】馮盈盈、黎諾懿昨日錄影無綫節目《big big shop感謝祭》；馮盈盈於社交網上載無名指戴上鑽戒的相片，惹來被求婚的揣測，她解釋道：「絕無此事！多謝大家關心，戒指是幾年前因工作贊助商所送，用作襯衫，估不到大家這樣留意，令我有新想法，珠寶商可以找我幫手宣傳。」

早前因「船P」羅生門，傳與好姊妹江嘉敏不和，又與何猷亨傳緋聞。她笑言即使有水上活動的宣傳工作機會亦無問題，因她真的很想學識滑水，遲些會繼續約朋友滑水。她說：「對上船出海從來沒恐懼，夏天出海是很正常和健康的活動，滑水更是運動，但揸船和滑水教練通常都是男人，很難全女班出海。」

她6月10日生日，日前相約高層樂易玲慶祝，至於傳不和的江嘉敏則要夾時間。何猷亨有否相約為她慶祝生日？她說：「我和何生只是普通朋友，他沒約我，亦沒祝我生日快樂。」

黎諾懿今日要拍新劇《刑偵日記》，未能慶祝父親節，他稱無所謂，只要3歲兒子乖已足夠。他被網民封為「港普教父」，他透露最近和兒子一起上普通話課，但他聽頭5分鐘已差點瞌眼瞓，小時候已很怕讀書，覺得好悶。

黎諾懿自稱首席「港普教父」

是否仍繼續保持「港普教父」之名？黎諾懿笑說：「不用保持，我是首席，無人可以挑戰我。真係慘，也不是光榮事，遲些為兒子找來家庭教師，再從頭學起！」

記者：林祖傑

攝影：孫華中