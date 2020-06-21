安素艾高被指性侵未成年少女

【明報專訊】曾主演《寶貝神車手》的26歲男星安素艾高（Ansel Elgort），前日遭社交網Twitter名為Gabby的用戶發文指控他性侵，據報事發於2014年，Gabby自稱當時仍未成年，事後她患有創傷後壓力症候群和驚恐症，需接受治療。另外有網站爆料，安素艾高中學時期曾涉種族歧視，對同學說帶有侮辱黑人字句。

社交網Twitter用戶Gabby撰寫長文表示，2014年，她17歲生日前數天開始跟偶像安素艾高透過通訊軟件Snapchat聯絡，兩人相約見面，並發生性關係。Gabby表示那是她的第一次，她不想做，而且痛到大哭，安素卻沒問過她是否要停下來。Gabby又在文中表示，當時十分震驚，自言沒法離開，她只有5呎2吋高及98磅，安素卻令她以為性行為就當如此。Gabby稱艾素又想跟她及其未成年的跳舞朋友「多人運動」，她之前一直沒把此事告訴任何人，因為艾素曾告訴她，若公開這一切會毁了他的事業。

被指用侮辱黑人字句罵同學

Gabby表示事發後她反覆問自己錯在哪裏，數年後患有創傷後壓力症候群和驚恐症，需接受治療。她自言已準備好，並希望痊癒，所以挺身而出把實情說出來，希望有相同糟糕經歷的女孩知道，她們並不孤單。Gabby又附有她跟安素艾高對話的截圖，以及一張她以手掩面跟安素的合照。據報道Gabby的帖文公開後沒多久已把Twitter帳戶關閉，但不少網民已截圖；另外亦有網民自稱跟Gabby一樣，曾透過安素艾高的Snapchat私人帳戶跟他通訊。此事成為網絡熱話，由於指控嚴重，不少英美傳媒嘗試聯絡安素艾高，但暫時仍未有任何回覆。

事有湊巧，據《新聞周刊》前日報道，在社交網Instagram名為BlackatLaguardia的帳號有匿名者爆料稱，安素艾高就讀紐約名校拉瓜迪亞演藝高中（Fiorello H. LaGuardia High School）期間，曾涉種族歧視，以侮辱黑人字句指罵同學，而且他從未因此受罰。雖然該帖文只有名字沒有姓氏，但有傳該校從沒有名叫安素的學生，所以矛頭紛紛指向安素艾高。荷李活不少名人都是拉瓜迪亞演藝高中舊生，包括《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）等，安素艾高跟《以你的名字呼喚我》男星添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）更是高中同學。

擔正新《夢斷城西》 首次拍劇

安素艾高入行7年，成績不錯，拍過《分歧者》系列、《生命中的美好缺憾》及《華爾街狼群》等，憑《寶貝神車手》更獲金球獎喜劇或音樂類最佳男主角提名；他在史匹堡（Steven Spielberg）執導的新版《夢斷城西》（West Side Story）擔正演出，據悉已經拍竣，正在後期製作階段。安素又首次拍劇《Tokyo Vice》，跟渡邊謙和菊地凜子等日本演員合作，此劇將在HBO Max播出，導演更來頭不小，包括《盜火線》米高曼（Michael Mann）及《上氣》達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）等。現年26歲的安素艾高在荷李活理應前途無量，而且他有個青梅竹馬的芭蕾舞蹈員女友Violetta Komyshan，未知這次性侵和種族歧視風波，可對其事業或感情有所影響。