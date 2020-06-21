【開箱】《超級特派員2》篠原涼子續演黑面外判工 發揮專業精神

【明報專訊】日本電視台習慣分春夏秋冬四季播劇，原定今年4月開播的春季日劇，受新冠肺炎疫情影響，被迫停播及延期。當地疫情最近緩和，劇集開始復拍復播。NTV新劇《超級特派員2》本月17日（周三）登場，未知觀衆是否「餓」劇兩個月實在太久，《超》劇第一集錄得14.2%收視，以近年日劇收視偏低來說，已算相當理想。

相隔13年拍續集

《超級特派員》2007年播出時，反映了日本社會蕭條，員工改為外判制漸成潮流，該劇女主角篠原涼子是全能外判工，獲派到不同公司工作，憑專業及出色表現，拯救多間瀕臨倒閉的公司。當年《超》劇首播錄得18.2%收視，第10集大結局更有26%，成為開播新高。篠原涼子奪得日劇學院獎最佳女主角，奠定「日劇女王」地位。《超級特派員》叫好叫座，其後更被韓國KBS電視台翻拍成《職場之神》，找來影后級金惠秀擔正女主角。相隔13年，《超級特派員》今年初終於宣布原班人馬開拍續集，故事仍集中在全能的篠原涼子如何拯救企業，不過上一季主力探討日本在泡沫經濟之後，企業為減省成本，放棄員工終身僱用制，轉向人力資源管理公司以合約方式聘請外判員工的現象；經過13年，日本職場已出現巨變，外判員工成為慣例，現今企業更出現人工智能、高齡化、過勞致死等問題，這些都會注入今季內容；另外，又提到外判女員工遭性騷擾被迫啞忍的故事，都是切合近年的社會熱話。

突然開船 嚇親老闆

《超級特派員2》首集講述篠原涼子在西班牙完成工作返回日本，再次被派遣到大型食品企業S&F，高層對篠原涼子是「王牌外判」抱不信任態度，尤其不滿她準時放午飯及收工的原則，不過當她火速完成計劃書及幫公司傾妥合約後，開始改變對她的看法。

事實上，篠原涼子的角色設定相當獨特，而且深具魅力。她擁有數之不盡的專業資格，例如起重機操作、助產士、營養師、重型貨車駕駛執照等，今季首集她就突然展示遊艇駕駛執照，臨時為老闆開船，嚇得眾人目瞪口呆。此外，篠原涼子對工作甚有原則，每次外判合約不會超過3個月，完成一份合約便要休息3個月，而且永遠準時上班及收工。工作能力強但從不露出笑容，也不管人際關係。現年46歲的篠原涼子相隔13年再演同一角色，除了外貌逃不過歲月洗禮外，她的表現幾乎跟當年一模一樣，相信觀衆一定會收貨。

吉谷彩子山本舞香新加盟

今季新加盟飾演新一代外判勞工的吉谷彩子及山本舞香，會成為副線角色，讓枝節豐富整齣劇集；一如上季的加藤愛，吉谷彩子和山本舞香如何追隨篠原涼子，繼而成長，值得留意。