無綫主席夫人陳祉妤 尊重家人私隱避談再婚

【明報專訊】47歲的名模陳祉妤（前名陳沛嘉 Balia），曾客串無綫電視劇《珠光寶氣》；2012年她跟前藝人彭文堅離婚，結束3年婚姻關係後，一直表現低調，甚少公開透露私人感情狀况。據知Balia與今年4月才新上任電視廣播有限公司董事局主席許濤，拍拖約5年，二人感情相當穩定，不時孖公仔出席朋友聚會，有傳媒早前發現他們申請排期註冊，二人的擬結婚通知書曝光，Balia將升呢為主席夫人。

自消息傳出後，傳媒向Balia詢問再婚一事，當事人都保持緘默未有回覆，後來她更將個人facebook和Instagram狀態由公開轉為私人帳號，以保障私隱。

Balia昨日終於打破沉默，以WhatsApp簡單回覆《明報》：「很抱歉遲遲未能回覆您們，大家對我貼心溫暖的祝福，我深表謝意。我明白您們關心我未來的動向，但為尊重家人的私隱，我日後除了工作上的分享，其他的一切都不會作任何回應和訪問，希望您們能夠體諒和理解。我誠心多謝您們的關心，也藉此機會祝福大家身體健康，工作順心如意和今天（昨天）有一個開心的父親節！」

身為準許太的Balia短訊內沒有公布何時是好日子，但她感謝大家的關心祝福和暗示視許濤為「家人」，繼續配合生意人未婚夫的低調作風。

記者：林蘊兒